Man vindt koppel dat overdosis genomen lijkt te hebben en ziet dan achteraan in hun snikhete wagen baby zitten KVDS

16 augustus 2018

15u53

Bron: Facebook, Inside Edition 0 Een man uit het Amerikaanse Ohio heeft vermoedelijk het leven van een baby gered nadat hij de ouders van het kind bewusteloos naast hun auto had zien liggen. Eric Asher (43) ging samen met zijn verloofde poolshoogte nemen en zag plots het kleintje zitten in de snikhete wagen.

De man deed zijn verhaal op Facebook. Hij was afgelopen vrijdag onderweg toen hij het koppel opmerkte op een parking in Canton. “De man en de vrouw lagen op de grond naast hun wagen. Toen we dichterbij gingen, zagen we dat ze paars uitgeslagen waren”, vertelt hij aan nieuwssite Inside Edition.

Heroïne

Hij vermoedt dat de twee een overdosis heroïne genomen hadden. “Opeens zagen we achteraan in de wagen een baby zitten”, gaat hij verder. De temperatuur was die dag boven de 30 graden en het was bloedheet in de auto. “Het meisje was doorweekt van het zweet. We hebben haar meteen water gegeven en haar naar buiten gehaald. Dat was onze prioriteit.”





Intussen belde een andere getuige de hulpdiensten. De man postte foto’s van het voorval op Facebook en daar werden ze al meer dan 80.000 keer gedeeld en kregen ze bijna 9.000 reacties. Er kwam echter flink wat kritiek op de schokkende beelden. Onterecht, volgens Asher. “Ik wilde gewoon de ogen van de mensen openen voor de drugsepidemie die we nu meemaken”, zegt hij in een volgende post op Facebook. “We willen iedereen aansporen om niet te aarzelen en te helpen als je zoiets ziet. Het was zeker niet de bedoeling om er bekend mee te worden.”

Anderzijds kregen ze ook veel bemoedigende commentaren, onder meer van andere verslaafden. “We hebben reacties gekregen dat ze hierdoor twee keer nagedacht hebben”, aldus Asher. “Ze bedankten ons. Het had heel anders kunnen aflopen.”

In heel wat reacties klinkt ook loeiharde kritiek richting de ouders van het kind. “Deze ouders zouden het hoederecht over hun kinderen moeten verliezen. Als je voor drugs kiest, zou je geen kinderen mogen hebben. Kinderen hebben cleane ouders nodig”, klinkt het. “De sociale dienst zou hen hun kind beter afnemen, zo erg!” en “Bedankt dat jullie die arme baby gered hebben.”

De ouders van het meisje werden intussen beschuldigd van het in gevaar brengen van een kind en vrijgelaten op borg. Asher vertelde Inside Edition dat de moeder van de baby hem intussen gebeld heeft om hem te bedanken voor het redden van haar dochtertje. “Ze zei dat ze twee jaar clean waren geweest, maar ziek geworden waren toen ze hun medicatie niet meer kregen van de overheid”, zegt hij. “Toen ze hervielen, had het een nog groter effect dan toen ze vroeger drugs namen.”

Familielid

Het meisje is volgens haar ouders momenteel bij een familielid ondergebracht. Asher – die zelf vader is van een peuter – zegt dat hij gewoon blij is dat hij “op de juiste plaats was op het juiste moment”.

De Verenigde Staten gaan momenteel gebukt onder een drugsepidemie. Het gaat daarbij vooral om opioïden, waaronder pijnmedicatie en drugs zoals heroïne. Elke dag sterven naar schatting 115 mensen in Amerika aan een overdosis.