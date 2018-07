Man vindt echtgenote naar eigen zeggen zwaargewond in garage. In plaats van noodnummer te bellen legt hij haar in badkamer, waar ze langzaam crepeert KVDS

20 juli 2018

11u37

Bron: News.com.au, 9 News 0 Een Australische man heeft een celstraf van 11 jaar gekregen voor de dood van zijn vrouw. Ashlee Brown (25) bekeerde zich tot de islam om met Mohamed Naddaf (39) te kunnen trouwen. Vijf jaar later werd ze levenloos gevonden in hun huis in Melbourne. Ze bleek een trage en gruwelijke dood gestorven te zijn. Het gerecht slaagde er niet in om te bewijzen wie haar verwondingen toegebracht had, maar veroordeelde de echtgenoot wel voor “doodslag door nalatigheid”.

Het was in november 2016 dat Mohamed Naddaf zijn vrouw naar eigen zeggen vond. Ze lag in kritieke toestand op de passagierszetel van hun wagen, in de garage van hun woning. De vrouw was vastgebonden met wasdraad, volgens rechter John Champion, na een “opzettelijke en uitzinnige aanval”. Overal in de wagen en de garage waren bloedsporen te vinden en Ashlee had snijwonden en kneuzingen over heel haar lichaam. Die werden de dagen erna nog erger.

"Koud en stijf"

In plaats van de hulpdiensten te bellen, hielp Naddaf zijn echtgenote naar de badkamer. Daar legde hij haar neer op de grond. Vijf dagen lang gaf hij haar water met een spuit. Uiteindelijk belde hij op 6 november toch het noodnummer, nadat Ashlee gestorven was aan complicaties van haar verwondingen en interne en externe bloedingen. Toen de ambulance arriveerde, was de jonge vrouw al “koud en stijf”. Het medische team stelde vast dat ze al een tijdje overleden was.





Volgens de lijkschouwer had de vrouw verscheidene verwondingen die veroorzaakt waren door zowel een stomp als een scherp voorwerp, aan haar hoofd, haar romp, haar armen, haar benen en haar achterwerk. Ze had ook steekwonden in haar dijen. “De rechtbank kan niet bewijzen wie de verwondingen bij mevrouw Brown veroorzaakt heeft”, aldus de rechter. “Het is ook niet mogelijk om te zeggen wanneer ze exact gestorven is. Maar wel zeker is dat ze enorm heeft afgezien.”

De rechter beschreef de pogingen van Naddaf om zijn vrouw te verzorgen als “zwak en belachelijk” en vond dat ze “een veroordeling” verdienden. Toen de man aanvoerde dat Ashlee hem gevraagd had om de hulpdiensten niet te bellen, stuitte hij op ongeloof bij de rechter. “Ze lag vier of vijf dagen op de vloer van de badkamer, waar je haar langzaam liet creperen”, ging die verder. “Het enige wat je moest doen, was één telefoontje plegen. Haar dood was traag, vermijdbaar en miserabel. En waarom je het hebt laten gebeuren, is nog altijd onduidelijk.”

De man werd vandaag veroordeeld tot 11 jaar cel, waarvan hij zeker 8 jaar zal moeten uitzitten. Hij zit wel al bijna 2 jaar in voorarrest.

Steun

Vlak voor het vonnis viel, voerden rechtse activisten actie aan de ingang van het gerechtsgebouw en scandeerden ze “gerechtigheid voor Ashlee”. De Australian Liberty Alliance kreeg daarbij de steun van de moeder van de gestorven vrouw, Siobhan Brown.

Muslim man jailed for wife's 'slow, miserable' death He claims he found his wife critically wounded has been jailed for letting her slowly die over five days. It was an Islamic honour killing. DONATE ➡️ https://donorbox.org/avi2018vic

Nadat de uitspraak bekend was, verklaarde die laatste dat Naddaf terecht had moeten staan voor moord op haar dochter. “Ik ben hier vandaag om aandacht te vragen voor de vreselijke folteringen die Ashlee heeft moeten doorstaan”, sprak ze. “Haar verwondingen en de omstandigheden van haar dood hebben alle kenmerken van een islamitische eremoord. Door deze uitspraak wordt niemand verantwoordelijk gehouden voor de dood van mijn dochter.”

Kwetsbaar

Eerder had ze ook al te kennen gegeven dat haar dochter heel kwetsbaar was op het moment dat ze besloot om zich te bekeren tot de islam en met Naddaf te trouwen. Ashlee verbrak daarop alle communicatie met haar moeder. Volgens Siobhan Brown probeerde ze vijf jaar later uit haar huwelijk te ontsnappen toen ze stierf. “Hij is geen man, maar een beest”, klonk het over haar schoonzoon.

Siobhan Brown vertelde de Australische nieuwszender 9 News dat ze nu campagne voert om Australische vrouwen voor te lichten over waar ze aan beginnen als ze zich willen bekeren tot de islam om te kunnen trouwen.

Leiders van een aantal moslimgemeenschappen reageerden al door te zeggen dat de islam een religie is die respect en liefde eist voor vrouwen.