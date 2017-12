Man vertelt hoe hij ontdekte dat vrouw dubbelleven leidde en nu zit ze in cel voor moord op zwangere vrouw en ontvoering van haar baby Koen Van De Sype

12u52

Bron: News.com.au, CBS News 0 Facebook Brooke Lynn Crews en rechts de vermoorde Savanna Greywind. “Onze relatie was gebaseerd op leugens. Allemaal leugens.” Dat zegt de Australische Andrew Murray over zijn huwelijk met de Amerikaanse Brooke Lynn Crews (38). Ze ging ervandoor toen de man allerlei geheimen uit haar verleden ontdekte. En nu zit ze in de Verenigde Staten in de cel op verdenking van de moord op haar hoogzwangere buurvrouw. En de diefstal van haar baby.

Savanna Greywind (22) uit Fargo in North Dakota was acht maanden ver toen ze plots verdween. Haar lichaam werd op 27 augustus door kajakkers gevonden in de Red River. Het zat vast achter een stronk van een boom, was in plastic gewikkeld en met tape vastgemaakt. Van haar baby was geen spoor.

Bezoek

De jonge vrouw was een week daarvoor – op 19 augustus – voor het laatst gezien. Haar buurvrouw – Brooke Lynn Crews – vertelde de politie dat ze die dag bij haar op bezoek was geweest en dat ze haar had uitgelegd hoe je een bevalling op gang kan brengen door zelf je water te breken. Volgens Crews ging Savanna daarna naar huis en kwam ze twee dagen later terug om haar de baby te geven. Het kind bleek inderdaad in het appartement te zijn. Maar haar versie van de feiten bleek heel anders dan het verhaal dat Crews’ nieuwe partner William Hoehn (32) vertelde. (lees hieronder verder)

Fargo Police Department Savanna Greywind.

Hij verklaarde dat hij op 19 augustus thuiskwam en Crews onder het bloed vond in de badkamer. Ze had volgens hem een pasgeboren kind in haar armen en probeerde de ruimte wanhopig proper te maken. “Dit is onze baby. We zijn nu een gezin”, zou ze volgens de man gepreveld hebben.

Moord

Crews en Hoehn zitten nu allebei in de cel in afwachting van een proces. Ze worden beschuldigd van het plannen van een moord, kidnapping en het afleggen van valse verklaringen aan de politie. Crews pleitte eerst onschuldig, maar zou haar verdediging maandag veranderen tijdens een nieuwe hoorzitting. Hoehn heeft intussen toegegeven dat hij vuilniszakken met bloederige handdoeken en zijn eigen schoenen - die vol bloed hingen - uit de flat verwijderde en in een vuilniscontainer dumpte. (lees hieronder verder)

Facebook Savanna Greywind.

De zaak was eind augustus wereldnieuws en kwam zo ook de Australische chef Andrew Murray uit Katoomba ter ore. Hij was vijf jaar geleden korte tijd met Crews getrouwd, nadat ze elkaar hadden leren kennen op datingsite Tagged. Hij is naar eigen zeggen in shock van het nieuws. Maar ook weer niet.

“Het klikte online en Brooke besloot in februari 2012 naar Australië te komen”, vertelt de man. “Het was als een sprookje en we besloten zelfs om te trouwen. Maar het zou niet lang duren, want al snel ontdekte ik dat allerlei dingen die ze me over haar verleden had verteld, niet klopten. De grootste schok was toen ik te weten kwam dat ze eigenlijk al eens getrouwd geweest was. En kinderen had.”

Baby

Crews vertelde hem plots ook dat ze in 2011 een baby was verloren en dat ze daardoor geen kinderen meer kon krijgen. “Ze werd steeds agressiever, bedreigde me en dreigde zelfs dat ze me bij de politie zwart zou maken. Ik trok er op een dag echter zelf heen en vertelde er alles wat ik wist over haar. Ik had toen ook al ontdekt dat er een valse naam op haar migratiepapieren stond. Dat ik in haar verleden had gegraven en ontdekt had dat ze tegen me loog, maakte haar nog woester.” (lees hieronder verder)

AP Brooke Lynn Crews en William Hoehn.

Volgens de man was ze ook geobsedeerd door misdaad. “Ze studeerde verpleegkunde en psychologie en maakte haar eindverhandeling over seriemoordenaars. Ze verslond boeken over hen”, zegt hij nog.

Uiteindelijk besloten de twee uit elkaar te gaan en in oktober 2012 zat Crews alweer op een vliegtuig richting VS. “Ze was in totaal zes maanden en tien dagen in Australië geweest”, weet Murray. “Twee weken later spraken we elkaar nog eens over de telefoon en de afstand deed ons goed, want het leek weer beter te gaan. Maar dat was van korte duur.”

Klacht

Haar vreemde gedrag bracht hem er zelfs toe om de politie in Australië en Fargo te contacteren om hen te waarschuwen. “In de VS leek het hen niet veel te interesseren en in Australië zou mijn klacht worden doorgegeven aan de federale politie. Ik heb er niets meer over gehoord.”

Murray was naar eigen zeggen “vervuld van afschuw” toen hij enkele maanden geleden las waarvoor zijn ex in de gevangenis zit. “Ik maakte me wel zorgen over haar mentale toestand, maar dit had ik niet verwacht. Onze relatie is vijf jaar achter de rug, maar het bracht meteen weer onaangename herinneringen terug. Ik ben wel blij dat ik mijn instinct heb gevolgd en dat we uit elkaar zijn gegaan. Ons huwelijk is overigens geannuleerd, omdat ze een valse naam had gebruikt.” (lees hieronder verder)

AP Hoehn tijdens een eerdere hoorzitting.

Een plaatselijk magazine in Fargo heeft intussen ook de hand kunnen leggen op een dagboek van Crew, waarin ze het onder meer heeft over de dagen voor ze naar Australië vertrok. Ze bleek in januari 2012 gearresteerd te zijn geweest omdat ze haar man Carl Crews had aangevallen met een mes en ontkende dat ze naar Down Under was vertrokken om de aanklacht te ontlopen. Iets wat Carl ook aanhaalde tijdens de rechtszaak over het voogdijschap over hun twee kinderen. “Ze vlucht voor haar problemen.”

Kindermishandeling

Toen ze eind 2012 weer in de VS was, bleek ze niet opgewassen tegen het bittere gevecht om de voogdij en al snel keerde ze terug naar Australië. Om in 2015 opnieuw naar de VS te verhuizen. Dat was ook het moment dat ze William Hoehn leerde kennen. Die was eerder al veroordeeld voor kindermishandeling en verwaarlozing. Hun rechtszaak staat binnenkort op het programma.