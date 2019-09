Man verstopt dode moeder in kelder en strijkt haar pensioen op: “Ze heeft dit zo gewild” KVE

18 september 2019

13u20

Bron: Bild 4 Twee en half jaar lang kon een Duitse man (57) de schijn hoog houden dat zijn bejaarde moeder (85) in Spanje zat. In realiteit had Uwe M. haar dode lichaam in een zelfgebouwde kist in de kelder verstopt. Zo kon hij al die tijd haar pensioen blijven opstrijken.

Het onwaarschijnlijke verhaal start op 3 mei 2017. Nadat de 57-jarige man uit Berlijn meer dan twee jaar geleden zijn moeder dood in bed had aangetroffen, reed hij naar een bouwmaterialenzaak, kocht een paar planken en maakte een kist in de kelder. Het zou de voorlopig laatste rustplaats van zijn moeder Gerda worden.

Huurwoning

Uwe M. ging volgens Bild over tot die schokkende daad om zijn levensstandaard te kunnen behouden. De man - die arbeidsongeschikt was en een vervangingsinkomen trok - leefde samen met zijn moeder in een huis met een huurprijs van 950 euro. Die woning wilde hij ook na haar dood niet opgeven. Dus zat er maar één ding op: maken dat hij haar pensioen kon blijven opstrijken.

Twist

Maar na een twist met een kennis begin deze maand was zijn rijk uit. Toen die laatste de politie erbij betrok, controleerden de agenten de identiteitspapieren en stelden ze vast dat op datzelfde adres ook de moeder van de man stond gedomicilieerd. Maar van haar ontbrak elk spoor. Na een huiszoeking werd de zelfgebouwde kist met daarin de stoffelijke resten van de vrouw gevonden.

Het resultaat van de autopsie bevestigde haar natuurlijke overlijden.

“Laatste wens”

Tegenover Bild stelde Uwe M. dat hij zijn gedrag niet verwerpelijk vond. Op de vraag waarom hij het had gedaan, antwoordde de man: “Mijn moeder heeft dit zo gewild. Ik heb haar laatste wens vervuld”.

Uwe M. moet zich nu verantwoorden wegens fraude.