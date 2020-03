Man verstopt 23.000 euro in gestolen Belgische bestelwagen

mvdb/ANP

17 maart 2020

17u23

2

Een 25-jarige man uit Rijen in de Nederlandse provincie Noord-Brabant is opgepakt, omdat hij rondreed in een gestolen bestelwagen. Daarin zat een verborgen ruimte met 23.000 euro contant geld. De man kon niet uitleggen hoe hij aan al dat geld kwam en daarom is hij gearresteerd.