Man verrast terminaal zieke vriendin op sterfbed met huwelijk van haar dromen

20 november 2018

15u25

Een Britse man heeft zijn terminaal zieke vriendin op haar sterfbed nog een laatste keer dolgelukkig gemaakt door met haar te trouwen. Alec Webster (38) haalde alles uit de kast om zijn Samantha (33) de ceremonie van haar dromen te geven, nadat ze gehoord hadden dat ze door een agressieve kanker nog maar enkele weken te leven had.

Het slechte nieuws kwam eind juni, als een donderslag bij heldere hemel. De anders altijd zo gezonde wiskundelerares had zich laten onderzoeken omdat ze maar last bleef hebben van buikpijn. Ze bleek een zeldzame kanker te hebben: aan de appendix.

Fitness

“We waren vier jaar samen en hadden elkaar leren kennen in de plaatselijke fitness”, doet Alec het verhaal. “We deden het geen van beiden echt graag, maar bleven toch gaan. Ze leefde heel gezond: ze rookte niet, dronk geen alcohol en gebruikte geen drugs. Bij het eten vroeg ze altijd water.”





Om het nog erger te maken, bleek de prognose van de zieke Samantha niet goed te zijn. De dokters konden niets meer voor haar doen en ze zou nog maar enkele weken te leven hebben. “Ze vertelden ons dat de tumor vermoedelijk al zes tot acht maanden in haar lichaam woekerde. En het was zo een zeldzame variant, dat hij de dokters echt op het verkeerde been kon zetten. Het was een van die vreselijke dingen die je kunnen overkomen in het leven.” (lees hieronder verder)

Zes weken later werd de vrouw naar de afdeling palliatieve zorgen gebracht van het Severn Hospice in Telford. Het was daar dat ze op 1 september trouwde met de man van haar dromen. Alec – die een transportbedrijf runt – deelde aangrijpende foto’s van de plechtigheid en praatte nu voor het eerst over de emotionele gebeurtenis, die hij omschrijft als “erg zwaar, maar ook mooi”. (lees hieronder verder)

This time one week ago I married my soul mate my best friend my true love xxx only happy memories today xxx love you Mrs Bear xxx

“De kanker nam haar lichaam enorm snel over, maar ze was vastbesloten om van onze grote dag te genieten”, vertelt hij. “De ceremonie begon op de middag en daar waren familie en enkele dichte vrienden bij aanwezig. Het was desondanks erg vermoeiend voor haar. Tussen 16 en 18 uur was er een buffet voor een uitgebreidere groep van een 40-tal vrienden. Ik probeerde om iedereen even te spreken, maar het enige wat ik wilde, was bij haar te zijn.”

Geluk

De man deelde aangrijpende foto’s van de plechtigheid op Facebook. Daarop is het pas gehuwde koppel te zien terwijl het, ondanks alles, straalt van geluk en voor het eerst kust als man en vrouw.

Zonder de hulp van het personeel van het Severn Hospice zou het niet gelukt zijn, aldus nog Alec. “Wat ze voor ons gedaan hebben, was ronduit fenomenaal”, zegt hij. “Ze gaven Sam zelfs een vrijgezellenfeest. We kregen voor het huwelijk een groot stuk van de afdeling ter beschikking om onze gasten te ontvangen. En alles was mooi gedecoreerd.” (lees hieronder verder)

Samantha stierf uiteindelijk 6 dagen later, op 7 september. “Sam was bijzonder en raakte tijdens haar leven zo velen”, aldus nog Alec. “Er kwamen meer dan 300 mensen naar de begrafenis. Sam lachte altijd, wat er ook gebeurde. Er is geen foto waar ze niet lachend opstaat. En ze liet ook anderen lachen. Ik ben zo blij dat we nog getrouwd zijn, want dat was iets wat we altijd al wilden doen. Het was een prachtige dag. Mijn hart is gebroken, maar ik ben toch trots dat het nog gelukt is.”

