Man verraadt zichzelf in boek als "brein" achter onopgeloste "kraak van eeuw" en krijgt 30 maanden cel

04 april 2018

Jacques Cassandri, die zich in een boek het "brein" van de "kraak van de eeuw" in Nice noemde, is woensdag tot 30 maanden cel veroordeeld. Hij probeerde de rechtbank ervan te overtuigen dat het boek, verschenen in 2010, maar een roman was.