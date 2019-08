Man verpletterd door lift in New York mvdb

23 augustus 2019

11u19

Bron: ANP - CNN 0 Een man is om het leven gekomen door een liftongeval in New York. Het slachtoffer (30) probeerde uit een bewegende lift te stappen, bericht The New York Times. Het ongeval gebeurde in donderdag een appartementencomplex in Manhattan en is volgens een bron vastgelegd door een bewakingscamera.

Op de beelden is te zien dat twee mensen uit de lift stappen. Daarna beginnen de deuren te sluiten en komt de lift weer in beweging. Het slachtoffer probeert de liftdeur open te houden en snel uit te stappen, maar komt vast te zitten. De lift stopt vervolgens tussen het gelijkvloers en de kelderverdieping in. De man is volgens de hulpdiensten ter plekke overleden. Brandweerlieden haalden nog drie mensen uit de cabine. Zij leken ongedeerd te zijn.



De beheerders van het flatgebouw waren in mei al beboet omdat één van de liften onveilig was. Een veiligheidssysteem deed het toen niet of was uitgezet. Bewoners zeggen dat ze daar niet over waren geïnformeerd en de lift nog gewoon gebruikten. In New York bevinden zich tienduizenden liften. Dodelijke ongevallen komen nauwelijks voor.