Man veroorzaakt verscheidene ongevallen in Berlijn, zet metalen kist op dak en dreigt iedereen te doden: parket gaat uit van terreurdaad

19 augustus 2020

09u56

Bron: Bild, Belga 30 Een autobestuurder heeft dinsdagavond verscheidene ongevallen veroorzaakt op de Berlijnse stadsring (A100). Vervolgens stapte hij uit, riep hij “Allahoe Akbar” en zette hij een metalen kist op het dak van zijn wagen. “Niemand komt dichterbij, anders gaan jullie allemaal dood”, gilde hij. De politie kon de man overmeesteren. De autoriteiten gaan voorlopig uit van terrorisme.



Volgens het parket zou de man - een 30-jarige Irakees - de ongevallen opzettelijk veroorzaakt hebben met zijn zwarte Opel Astra. Een woordvoerder van het lokale parket zei aan persbureau AFP dat het onderzoek voorlopig in de richting van “een islamistische daad” wijst. Hij zei echter ook dat er bewijs is dat de dader mentale problemen heeft. Er loopt nu een onderzoek naar de man op verdenking van verschillende pogingen tot moord. “Onder deze omstandigheden beschouwen we dit niet als een toevallig ongeluk”, klinkt het.

Kist

Volgens bronnen van de Duitse krant Bild reed de dader een scooterbestuurder aan vlakbij de Innsbrucker Platz, een motorrijder aan de Detmolder Strasse en twee motorrijders aan de Alboinstrasse. Even later stopte hij, stapte hij uit en riep hij “Allahoe Akbar”. Vervolgens zette hij een metalen kist op het dak van zijn wagen. “Niemand komt dichterbij, anders gaan jullie allemaal dood”, klonk het.

De politie snelde ter plaatse en kond de man overmeesteren. Hij werd in de boeien geslagen. In de kist werd alleen gereedschap gevonden. Er zaten geen explosieven in de wagen. De stadssnelweg was urenlang grotendeels afgesloten.

In totaal raakten zes mensen gewond bij de ongevallen. De scooterbestuurder moest gereanimeerd worden en ook de twee motards die de man aanreed in de Alboinstrasse waren er erg aan toe.