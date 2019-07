Man veroordeeld voor moord op zoontje: nonkel van baby valt hem aan in rechtbank Redactie

04 juli 2019

07u44

Bron: KameraOne 0

Kwin Boes (23) is gisteren door de rechtbank van de Amerikaanse staat New Jersey veroordeeld tot een straf van 25 jaar voor de moord op zijn zoontje Parker. Hij had de drie maanden oude baby een letsel aan het hoofd toegebracht. De kleine Parker heeft nog gevochten voor zijn leven, maar is uiteindelijk bezweken aan zijn verwondingen. Boes moet eerst 19 jaar in de cel doorbrengen, en mag de laatste zes jaar de gevangenis overdag verlaten om te gaan werken. Niet alle familieleden van Parker waren tevreden met die uitspraak. De nonkel van het kleintje nam het recht in eigen handen toen Boes de rechtbank verliet. Hij liep op de veroordeelde af en sloeg hem meermaals in het gezicht. Jeremiah Hartley is even later in dezelfde rechtbank en door dezelfde rechter veroordeeld voor die aanval. Hij moet 179 dagen in de cel doorbrengen.