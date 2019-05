Man vermoordt zijn seropositieve vrouw ses

29 mei 2019

16u53

Bron: Belga, Gulfnews 0 In een zuidelijke regio van Pakistan waar een hiv-epidemie woedt heeft een man zijn seropositieve vrouw om het leven gebracht.

Het slachtoffer is een 32-jarige moeder van vier kinderen die in een dorp in het district Shikarpur woonde. Haar echtgenoot heeft haar gewurgd en daarna opgehangen aan een boom. De man, die zijn vrouw van ontrouw verdacht, is gearresteerd. Medeplichtigen bij het ophangen zijn nog voortvluchtig.

Shikarpur grenst aan het subdistrict Ratodero, waar recent een uitbraak van het hiv-virus werd vastgesteld. Oorzaak is het gebruik van een besmette naald door een lokale dokter. Onderzoek moet nog uitwijzen of hij dat bewust deed of gewoon nalatig was. 681 mensen testten positief op hiv, het virus dat de immuniteitsziekte aids veroorzaakt. Onder hen 537 kinderen tussen twee en twaalf jaar.

Arme bevolking slecht geïnformeerd

Shikarpur en Ratodero zijn allebei gelegen in de provincie Sindh. Die is reeds lang ten prooi aan armoede. De weinig opgeleide bevoking is in het algemeen slecht geïnformeerd over manieren waaop besmetting met hiv mogelijk is. Pakistan kent een alarmerend hoog aantal besmettingen. Het land heeft de op één na snelst groeiende HIV-cijfers van heel Azië.