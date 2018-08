Man vermoordt minnares en gaat cel in dankzij analyse van leestekengebruik in sms'en lva

07 augustus 2018

03u43

Bron: news.com 1 In juli 2013 werd de nu 53-jarige David Ryan schuldig bevonden aan de moord op zijn minnares Diane Lee. De man, die haar vermoordde en het lichaam vervolgens verminkte, werd veroordeeld tot levenslang. Ondanks zijn pogingen om het bewijs te vernietigen, konden de onderzoekers mede dankzij Ryans leestekengebruik zijn schuld bewijzen. Dat staat te lezen in het laatste boek van forensisch taalkundige John Olsson, getiteld More Wordcrime.

De Brit David Ryan had twee jaar een buitenechtelijke relatie met de zes jaar oudere Diana Lee, die een kattenhotel bij haar thuis runde. Ryan had haar nooit verteld dat hij een vrouw had.

Al vroeg in de relatie probeerde Ryan geld van haar af te troggelen. In de twee jaar dat ze samen waren schonk Lee hem 60.000 pond, ongeveer 67.000 euro. Ryan spendeerde het aan een IVF-behandeling voor zijn vrouw, een puppy en luxegoederen zoals een laptop en kleren en tassen van het merk Armani.

Wanneer Lee zich begon af te vragen waar haar geld naartoe ging, besliste Ryan een einde te maken aan haar leven. Ze werd laatst gezien op 8 augustus 2012 op restaurant met vrienden. Daarna pikte ze Ryan ergens op om vervolgens naar haar thuis te gaan.

Ze hadden seks waarna Ryan haar met een zwaar object aanviel in de badkamer. Hij sleepte het naakte lichaam naar de garage en stak de garage in brand in de hoop haar DNA-sporen te verwijderen. Doordat er niet genoeg zuurstof in de garage was, kon het vuur niet groot genoeg worden om alle sporen te wissen. De brandweer, die intussen was gealarmeerd, vond de lichaamsresten van de vrouw in een kruiwagen terug.

Ryan probeerde Lee's huisgast, Andrew Leese, voor de moord te laten opdraaien door Leese' antieke Duitse dolk in haar bloed te drenken en haar ondergoed in zijn kamer te verstoppen.

SMS

Ook wou hij vermijden dat klanten van Lee naar haar huis, de plaats van het delict, zouden komen. Hij stuurde in haar naam berichten naar haar contacten, zoals:

"Sorry to mess you around Mary, but I have been sick all night so can you drop off later ? As it would really help me, after 10 please" (Sorry voor de verwarring Mary, maar ik ben heel de nacht ziek geweest dus kan je je kat later afzetten? Na tien zou mij het beste uitkomen)

"Hi Mary yes Misty is fine,I'm giving her some extra fuss to settle her in and yes those other camping trips are fine with me too,see you Sunday night" (Hi Mary ja Misty stelt het goed,ik geef haar nu wat extra aandacht zodat ze went en ja die andere kampeertripjes zijn ook ok voor mij,tot zondagavond)

Het probleem met die sms'jes was dat ze qua stijl niet overeenkwamen met de stijl van Lee, maar wel met die van Ryan. Zo gebruikte Ryan geen spatie na de komma en twee spaties na een vraagteken.

De berichten vormden samen met bloedige voetafdrukken van Ryans schoenen bij haar thuis en zijn DNA op haar lichaam het bewijs dat hij schuldig was aan de moord.

Meer over David Ryan