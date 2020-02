Man vermoordt eigen zoon en echtgenote voor hun levensverzekering, tweede vrouw ruikt tijdig onraad Joeri Vlemings

05 februari 2020

16u36

Bron: New York Times 0 Karl Karlsen (59) uit de staat New York vermoordde in 2008 zijn eigen zoon om diens levensverzekering van 635.000 euro op te strijken. Maandag werd hij ook veroordeeld voor de moord op zijn vrouw, zeventien jaar eerder in Californië, voor dezelfde reden. Hij werd gesnapt dankzij zijn tweede echtgenote, die dood meer dan 1 miljoen euro waard was voor Karlsen.

700.000 dollar of 635.000 euro, dat was het bedrag dat Karl Karlsen toucheerde na de dood van zijn zoon in 2008. Levi Karlsen (23) stierf in Seneca Falls in de Amerikaanse staat New York, waar zijn vader was opgegroeid. In 2013 pleitte Karl Karlsen schuldig aan de moord op zijn zoon. Hij werd veroordeeld tot 15 jaar cel.

Die veroordeling deed de alarmbel afgaan bij de politie in Californië, waar er nog altijd een onderzoek lopende was naar de dood van Christina Karlsen, de echtgenote van Karl Karlsen. Zij kwam op nieuwjaarsdag 1991 om in een brand in een gebarricadeerde badkamer van hun huis in Calaveras County in Californië. Het slachtoffer was dertig. Een paar dagen na haar dood ging haar man de 215.000 dollar (195.000 euro) van haar levensverzekering innen en trok hij met de kinderen naar zijn thuisstad Seneca Falls in de staat New York. Met het geld van de levensverzekering van zijn overleden vrouw kocht hij er een huis.

Levi Karlsen ging in 2008 een levensverzekering aan ter waarde van 635.000 euro met als enige begunstigde zijn vader. Die was aanwezig bij de ondertekening ervan. Amper enkele uren later werd de zoon dood aangetroffen door Karls tweede vrouw, Cindy Karlsen. Zij zag Levi Karlsen verpletterd onder een auto liggen in de garage van Karlsen.

Ongeval enkele uren na afsluiten polis

Het gerecht ging aanvankelijk uit van een ongeval, tot de vrouw van Karlsen ontdekte dat haar man geld van de levensverzekering van zijn zoon had gepompt in een polis van meer dan 1 miljoen euro voor haar. Cindy Karlsen begreep dat ze dood zoveel geld waard was voor Karlsen en verwittigde de politie. Ze werkte actief mee aan het onderzoek: ze nam in het geheim het gesprek op met Karl Karlsen waarin hij bekende dat hij de wagen opzettelijk op zijn zoon had laten vallen. In 2012 werd Karlsen aangeklaagd voor de moord, het jaar daarop pleitte hij schuldig en werd hij veroordeeld.

Maandag werd Karlsen opnieuw veroordeeld, ditmaal voor brandstichting in zijn huis in Californië en het barricaderen van de badkamer waarin zijn vrouw zich bevond, met het opzet haar te doden. Hij riskeert nu levenslang zonder de mogelijkheid vervroegd vrij te komen. De precieze strafmaat kent hij op 17 maart. Zijn advocaat liet nu al weten in beroep te zullen gaan. Dat deed Karl Karlsen ook al na zijn veroordeling voor de moord op zijn zoon Levi, maar toen ving hij bot.