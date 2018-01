Man vermoordt echtgenote omdat ze naar ander kanaal zapt tijdens footballwedstrijd Koen Van De Sype

07u57

Bron: Arkansas Online 16 RV, Lonoke County Sheriff's Office Een man uit de Amerikaanse staat Arkansas moet zich voor de rechter verantwoorden omdat hij zijn vrouw vermoordde nadat ze van televisiekanaal veranderde tijdens een footballwedstrijd. Tony Thomas (58) ging even naar buiten om een sigaret te roken en toen hij weer binnenkwam, merkte hij dat zijn vrouw Elke naar iets anders aan het kijken was. Daarop sloegen zijn stoppen door.

De man uit Carlisle werd deze week in staat van beschuldiging gesteld voor moord. De feiten speelden zich af op 19 november vorig jaar. Volgens Thomas vroeg hij toen hij weer binnenkwam aan zijn vrouw wat intussen de score was in de wedstrijd. Daarop ontspon zich een hevige discussie.

Black-out

De vrouw zou beginnen roepen zijn, volgens haar man. Daarop nam hij een mes en begon hij haar te steken, zo staat in het proces-verbaal van de politie. “Hij zegt dat hij een black-out had en toen hij weer bij zijn positieven kwam, stond hij over haar heen gebogen met het mes in zijn hand”, klinkt het.

Meteen na de steekpartij belde Thomas zelf de politie. Daarbij vroeg hij naar “een lijkwagen” omdat hij “net zijn vrouw had vermoord”. Even daarvoor had een passant de sheriff ook al gebeld nadat een getuige hem dat had gevraagd. De vrouw had het geluid van brekend glas gehoord en Tony Thomas zijn vrouw zien neersteken.

Laken

De politie vond het lichaam van Elke Thomas in de achtertuin. Het was bedekt met een laken en een zeil. Het mes lag naast het stoffelijk overschot. De man bekende dat hij haar naar buiten had gesleept en werd meteen in de boeien geslagen. De vloer, de muren, de tafel en de televisie in de woonkamer waren met bloed besmeurd.

Het is niet de eerste keer dat de man in aanraking komt met het gerecht. Dat blijkt uit documenten van het Openbaar Ministerie. De man zit in de gevangenis van Lonoke County. Op 22 januari moet hij opnieuw voor de rechter verschijnen.