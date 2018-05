Man vermist op Noordzee: zoektocht op water én aan boord redactie sam

20 mei 2018

23u03

Bron: anp, belga 1 De Nederlandse kustwacht is op zoek naar een man die vermist is geraakt op een koopvaardijschip. Ook de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij en een helikopter zijn betrokken bij de zoekactie op de Noordzee, 65 km ten westen van Texel.

Het vrachtschip is gedraaid en heeft een stuk van de route teruggevaren, maar de man is vooralsnog niet gevonden. Hij draagt een blauwe overall en een witte helm. Andere schepen is gevraagd goed op te letten.

Het Noord-Hollandse NH Nieuws had contact met de eigenaars van het schip. Zij hebben geen idee waar en hoe de man van boord raakte, en zoeken ook op de boot zelf. Een woordvoerder van het schip stelt dat sinds 16.00 uur vanmiddag geen spoor meer te bekennen is van de man.

"Overal op de boot wordt nu gezocht. Het schip is omgekeerd en vaart exact dezelfde route terug om te kijken of het slachtoffer misschien in het water is gevallen", aldus de woordvoerder.

Vermissing van een bemanningslid uiteraard. Kustwacht Nederland(@ Kustwacht_nl) link

Eenheden van @KNRM en @NhvHelicopters zijn ter plaatse en hebben hun zoekgebieden ontvangen.. de komende uren zal worden blijven gezocht naar het vermiste bemanningslid.. wij houden u hier op de hoogte.. Kustwacht Nederland(@ Kustwacht_nl) link