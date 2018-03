Man verliest lot van 1 miljoen, maar eerlijke winkelbedienden bezorgen het hem terug ADN

26 maart 2018

17u39

Bron: Kansas Lottery 5 Een winnend lotje op de grond, goed voor zomaar even 1 miljoen dollar. Vermoedelijk zal niet iedereen de rechtmatige eigenaar proberen te zoeken. Maar eerlijke medewerkers van een winkel aan een tankstation in Kansas deden het wel.

Toen een kassabediende van een tankstation in Salina vorige week het lotje op de grond zag liggen, besloot hij de nummers te checken. Tot zijn grote verbazing ontdekte hij dat het om een winnend lot van 1 miljoen dollar ging. De werknemer in kwestie bleek een hart van goud te hebben. Hij belde de winkeleigenaar, in de hoop de rechtmatige eigenaar te kunnen opsporen. De zoon van die winkeleigenaar kwam ter plaatse om te helpen.

Later werd duidelijk dat het lot per ongeluk kwijtgespeeld was toen de winnaar en zijn broer waren gestopt voor een snelle tankbeurt, vlak voor een belangrijke basketbalmatch die ze niet wilden missen. In al hun enthousiasme en haast hadden ze het ticket verloren. Toen ze een uur later weer in de auto stapten voor een boodschap, passeerden ze toevallig opnieuw de winkel. De zoon van de winkeleigenaar was intussen te weten gekomen wie de rechtmatige eigenaar was, zag hem plots domweg passeren en hield de broers met grote zwaaibewegingen tegen. “Hij legde ons uit wat er was gebeurd en gaf me het ticket", vertelt de winnende gelukzak, die anoniem wil blijven. "Ik kon het niet geloven.”

Geloof in de mensheid hersteld.