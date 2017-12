Man verliest geld met hondenrennen. Hij reageert zijn woede af op windhond en die moet dat met de dood bekopen Karen Van Eyken

15u46

Bron: Daily Mail 0 Pear Video "Door de wanprestatie van deze hond heb ik geld verloren", riep de man terwijl hij de viervoeter met de achterpoten vastgreep en tegen de grond sloeg. Het tragische incident deed zich volgens Chinese media voor op 3 december in de Hebei-provincie in het noorden van het land. De verschrikkelijke videobeelden geven we bewust niet, maar we willen wel het probleem van dierenmishandeling aankaarten.

Volgens een anonieme bron had de man in kwestie de hond zelf aangekocht om deel te nemen aan de wedstrijd. Bovendien had hij veel geld ingezet op zijn eigen viervoeter, maar daarna alles verloren omdat de windhond de race niet had gewonnen.

De man ontstak in razernij en botvierde zijn woede op het dier. Hij sloeg de windhond meermaals tegen de grond waarna de viervoeter stierf. De dierenmishandeling werd gefilmd met een smartphone en nadien gepost op Weibo, de Chinese versie van Twitter. De geweldenaar claimde dat hij het dier wilde braden om het vervolgens te verorberen.

"Indien je hond niet naar behoren presteert, dan moet je hem maar doden en opeten", zou hij gezegd hebben. Met de gekende trieste gevolgen.