Man verkracht hond: trio beschuldigd van bestialiteit in Frankrijk

28 juni 2019

Bron: Belga

In Frankrijk zijn drie mensen in staat van beschuldiging gesteld wegens bestialiteit. Dat is vandaag vernomen bij het parket van Evreux, in Normandië. De zaak ging aan het rollen nadat een video was opgedoken waarin een man een hond aan het verkrachten was.