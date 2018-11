Man vergokt 800.000 euro aan donaties voor getraumatiseerde kinderen: “Dan heb je geen geweten” Salwa van der Gaag

28 november 2018

18u51

Bron: AD.nl 0 Een 61-jarige man uit de Nederlandse stad Capelle aan den IJssel is aangehouden omdat hij ruim 800.000 euro aan donaties voor de hulporganisatie Droomwens achterover zou hebben gedrukt. Hij zou het geld hebben gebruikt op goksites, in het casino en voor privé-uitgaven.

De Nederlandse financiële opsporingsdienst FIOD kan niet zeggen op welke manier de man betrokken was bij de stichting. Droomwens stelde zich ten doel om dromen of wensen te verwezenlijken van kinderen die iets traumatisch hebben meegemaakt. Volgens de FIOD is slechts tien procent van de donaties echt gebruikt om kinderen te trakteren op een dagje uit.

In de woning van de zestiger zijn onder meer de administratie, promotiemateriaal zoals t-shirts, vlaggen en ansichtkaarten en collectebussen in beslag genomen. De website van de stichting is uit de lucht gehaald. De oprichter van Droomwens is niet bereikbaar voor commentaar.

Dat je kinderen zo misbruikt. Dat is schandalig Donateur Johan van Beem

Schandalig

Bij donateurs komt het nieuws hard binnen. “Wat erg, wat vreselijk”, stamelt Johan van Beem meermalen aan onze collega's van het Algemen Dagblad. Zijn enveloppendrukkerij Dortland Van Beem B.V. sponsorde jarenlang tienduizenden enveloppen. “Dat deden we kosteloos, voor die kinderen. Niet zodat hij naar het casino kon gaan. Ik schrik hier heel erg van. Dat je kinderen zo misbruikt. Dat is schandalig, dan heb je geen geweten.” Hoeveel geld zijn bedrijf over de jaren heeft gesponsord, weet hij niet. Maar dat het om tienduizenden enveloppen ging wel. Die werden gebruikt om geld in te zamelen. Donateurs kunnen zich melden bij de FIOD. Die bekijkt vervolgens of er aangifte gedaan moet worden.

Bij andere stichtingen die zich inzetten voor zieke kinderen stromen de vragen binnen. “We worden benaderd met de vraag hoe dit zit en of we erbij betrokken zijn”, zegt Johan Frieling van Stichting Kinderdroomwens. Hij maakt zich zorgen om de reputatie van de stichting. “Het verschil in naam is klein, dat valt niet op.”