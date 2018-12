Man verdwijnt bij eendenjacht. En dan blijkt zijn vrouw affaire te hebben met zijn beste vriend en uitzicht op levensverzekering van 1,5 miljoen KVDS

12 december 2018

Bron: NY Post, CBS News, 48 Hours 0 Een Amerikaanse vrouw wordt ervan verdacht dat ze samen met de beste vriend van haar man een plan uitbroedde om zich van haar echtgenoot te ontdoen. Daarmee zou Denise Williams (48) twee vliegen in één klap slaan: ze kon eindelijk samen zijn met haar minnaar én langs de kassa passeren, want haar echtgenoot had een levensverzekering van 1,5 miljoen euro afgesloten. Bijna was ze ermee weggekomen. Maar haar (intussen ex-)minnaar praatte haar uiteindelijk aan de galg.

Deze week staat Williams voor de rechter, nadat ze in mei van dit jaar in de boeien was geslagen. De dood van haar man was echter 17 jaar lang een onoplosbaar mysterie gebleven.

Speurders

Mike Williams (31) – een vastgoedexpert – verdween op 16 december 2000. Hij was in zijn eentje naar Lake Seminole in Florida gereden om er op eenden te jagen, maar kwam nooit terug. 44 dagen werd er tevergeefs naar hem gezocht, maar omdat er nergens een lichaam werd gevonden, gingen speurders ervan uit dat hij verdronken was na een ongeval en opgegeten door alligators.





Die theorie ging er niet in bij de familie van de man en in het bijzonder niet bij zijn moeder. Cheryl Williams kon zich niet van de indruk ontdoen dat er meer aan de hand was. Ze maakte zelf een rapport van 27 pagina’s met nota’s en bewijsmateriaal dat ze verzameld had en schreef de gouverneur van Florida negen jaar lang elke dag. Zonder resultaat. (lees hieronder verder)

Het was in 2005 dat de verdenking voor het eerst in de richting van Denise en de beste vriend van haar man – Brian Winchester – begon te gaan. Het was het jaar dat de twee trouwden. Een antwoord op de vraag naar wat er met Mike gebeurd was of enig bewijsmateriaal voor de betrokkenheid van Denise en Brian, werden echter niet gevonden.

Het geluk van het nieuwe koppel bleef niet duren en in 2016 vroegen ze de scheiding aan. Net dat zou leiden tot een doorbraak in de zaak. Want Brian Winchester begon te vrezen dat zijn ex hem zou verraden. In augustus 2016 glipte hij de wagen van Denise in en bedreigde hij haar met een vuurwapen. Ze moest hem beloven dat ze hun geheim mee zou nemen in haar graf. Maar dat deed ze niet. Zodra hij weer was uitgestapt, reed ze recht naar de politie en vertelde ze hoe Winchester haar onder bedreiging van een wapen had ontvoerd.

Deal

De man werd aangeklaagd, maar kreeg een deal aangeboden: ‘vertel ons wat er gebeurd is met Mike Williams en je krijgt immuniteit in die zaak’. En Winchester begon te praten.

Denise en Mike – die al een koppel waren toen ze op de middelbare school zaten in Tallahassee – leken aanvankelijk alles te hebben. Hij was footballspeler, zij cheerleader en ze haalden allebei mooie resultaten op school. Ze studeerden af in 1988 en net als Brian Winchester en Kathy Aldridge – een koppel waar ze goed mee overeenkwamen – trouwden ze in 1994 en kregen ze kinderen. (lees hieronder verder)

Winchester – die bij een bedrijf werkte dat aan financiële dienstverlening deed – bekende dat hij in 1997 een relatie begon met Denise, zo staat in gerechtsdocumenten. “Ik had een goede vrouw, ik had een kind én ik had Denise voor de fun”, zei hij. “Niet slecht, vond ik toen. In het huwelijk van Denise en Mike ging het minder goed. Zij hadden constant ruzie.”

Scheiden was volgens Winchester echter geen optie voor Denise. Daarvoor was ze te veel bezig met haar imago en ze was ook bang dat ze de voogdij over haar dochter Anslee (nu 19) zou kwijtraken. Toen de zesde huwelijksverjaardag van het koppel naderde, kreeg Denise het steeds lastiger. Ze had samen met Mike in december een trip gepland om het te vieren en daar keer ze niet naar uit. Zeker niet toen Mike haar vroeg of ze niet voor een tweede kind zouden gaan.

Sterven

Tien maanden al fantaseerde ze met Brian over manieren om zich van hun partners te ontdoen zodat ze samen konden zijn, maar het was pas toen de trip eraan kwam, dat het concreet werd. Ze kozen 9 december 2000 als dag dat Mike zou sterven. Brian zou hem meenemen op eendenjacht, hem overboord duwen en zijn dood op een ongeval doen lijken. (lees hieronder verder)

Maar de ochtend van hun uitstapje, belde Mike af. Toen Brian aan Denise vroeg wat er aan de hand was, zei die dat ze zich bedacht had. Enkele dagen later verdwenen haar reserves echter als sneeuw voor de zon. Haar man had levensverzekeringen afgesloten voor een totale waarde van 1,5 miljoen euro en één daarvan - die bijna een half miljoen waard was - zou gaan vervallen.

Waterlaarzen

Brian nodigde Mike daarop opnieuw uit voor een eendenjacht, op 16 december 2000. Het was vroeg in de ochtend toen de twee mannen uitvoeren. Meteen duwde Brian zijn vriend overboord. “Hij probeerde zijn jas en zijn waterlaarzen nog uit te doen en was in paniek”, aldus Winchester. “Ik was ook in paniek. Ik wist niet wat ik moest doen. Uiteindelijk schoot ik hem dood.”

Vervolgens trok Winchester het lichaam van zijn vriend aan land en gooide hij het in de koffer van zijn wagen. Hij duwde de boot van Mike weer het water op en reed naar huis, waar zijn vrouw Kathy nietsvermoedend sliep. “Ik deed mijn kleren uit en liet me in bed glijden”, bekende hij. “Even later deed ik alsof ik wakker werd en er niets aan de hand was.”

Supermarkt

Later die dag reed hij naar een supermarkt om een schop en een zeil te kopen, terwijl het lichaam van Mike nog altijd in de koffer lag. Vervolgens reed hij naar een verlaten stuk land en begroef hij hem. Winchester vertelde tijdens zijn ondervraging 16 jaar later aan de politie waar het lichaam precies lag en daardoor hadden de speurders eindelijk een dossier.

Daardoor staat Denise nu ook voor de rechter. Ze wordt onder meer aangeklaagd voor moord, fraude en samenzwering, beschuldigingen waarvoor ze telkens levenslang riskeert. Volgens haar advocaat is Winchester echter een onbetrouwbare getuige en is zijn cliënte onschuldig.

Brian Winchester zelf zit momenteel ook in de cel. Hij kreeg 20 jaar voor de ontvoering van Denise in 2016.