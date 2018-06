Man verdrijft kudde olifanten: één olifant doodt hem 's nachts in zijn slaap

14 juni 2018

Een wilde olifant heeft in Nepal een 67-jarige man gedood die dinsdagnacht voor zijn huis lag te slapen, zo heeft de politie meegedeeld. Daarvoor had de man samen met andere inwoners van het dorp Ratanpur, in de omgeving van een natuurpark in het zuiden van het land, een kudde olifanten van hun velden verdreven.