Man van jihadbruid Laura H. wilde aanslag plegen in Europa mvdb

13u53

Bron: ANP 0 ANP Rechtbankschets: terreurverdachte Laura H. zit met haar advocaat Michiel Pestman in een grijs hokje en is niet zichtbaar voor het publiek. De Nederlandse 'jihadbruid' Laura H. (21) houdt op haar proces vol dat ze voor haar vertrek naar IS-gebied echt niet wist wat zich daar afspeelde. In Irak kwam ze pas achter de gewelddadige bedoelingen van Islamitische Staat (IS) en wilde ze na een paar maanden weg, zo hield ze de rechtbank in Rotterdam vandaag voor, snikkend vanuit een afgeschermde cabine.

Haar man Ibrahim raakte volgens H. gehersenspoeld door IS en werd steeds gevaarlijker, zei H., een 21-jarige moeder van twee kinderen uit Leidschendam. Hij volgde trainingen in Mosul en werkte in een bommenfabriek. "Hij zei dat hij een aanslag wilde plegen, het liefst in Nederland of in een ander Europees land."

Laura H. verklaarde uitgebreid hoe ze onder invloed stond van haar gewelddadige man. Dat was al zo in Nederland maar toch bleef ze bij hem en ging ze mee naar Irak, want ze was "in de war" en "wilde iemand zijn". Ook haar islamitische geloof verklaarde ze vanuit haar behoefte om "ergens bij te horen". Met het gewelddadige islamitische gedachtegoed had en heeft ze niks, zei ze.

Terroristische organisatie

Met twee kleine kinderen - haar zoon was nog een baby - vertrokken ze in september 2015. In juli 2016 kon ze wegkomen uit het kalifaat. In Nederland werd ze direct vastgezet. Het Openbaar Ministerie (OM) was bang dat ze was teruggekomen om een aanslag te plegen. Daar is nu geen bewijs meer voor, maar het OM verwijt haar wel deelname aan een terroristische organisatie.

Naïef

De rechtbank probeert er achter te komen of Laura H. echt zo naïef was als ze zelf claimt. Diverse getuigen hebben verklaard dat juist zij het voortouw nam om naar het kalifaat te gaan of dat ze er in ieder geval achter stond. Ook had ze haar vader vanuit Irak geappt dat het een bewuste keuze was en ze niet zouden terugkomen. Maar die berichten schreef ze naar eigen zeggen zo op, omdat ze bang was dat haar man ze zou onderscheppen. Ook andere positieve geluiden over het kalifaat moeten op die manier worden opgevat, zei Laura H.

Met hulp van haar vader en Koerdische milities verliet ze uiteindelijk IS-gebied. Met haar baby onder de arm en dochtertje aan de hand rende ze de grens over. Haar man raakte daarbij gewond door kogels en bleef achter.





