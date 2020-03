Man van 40 vermoordt vrouw (33), palmt haar huis in en doet zich op social media voor als haar Joeri Vlemings

03 maart 2020

15u36

Bron: CNN 2 John Matthew Chapman (40) uit Pennsylvania ontvoerde de 33-jarige Jaime Feden, trok daarna haar huis in en deed zich voor als zijn slachtoffer op sociale media. Dat blijkt uit de aanklacht tegen de man.

De zware feiten begonnen in september vorig jaar. Chapman zou Feden hebben doen geloven dat zij een koppel waren en lokte haar naar de Nevadawoestijn. Daar vermoordde hij haar. Vervolgens palmde hij haar huis in en deed alsof het zijn woning was.

De veertiger had zich in september door Feden van Pennsylvania naar Las Vegas laten rijden, onder het mom van een vakantie en het voornemen om er te gaan samenhokken. Rond 23 september kwamen ze aan in Sin City. Twee dagen later had Chapman in de woestijn een “fotoshoot met als thema bondage” gepland met Jaime Feden. Hij bond haar vast aan handen en voeten en maakte haar vast aan een wegwijzer. Chapman plakte haar mond en neus af met ducttape en liet haar toen letterlijk stikken. Daarna maakte hij het lijk weer los en liet het naakt liggen in de woestijn. Een gezin dat in de buurt een sanitaire stop maakte, trof het levenloze lichaam op 5 oktober aan.

Na de dood van Jaime Feden nam John Chapman haar profiel op social media over om te communiceren met haar familie. In november liet een ongeruste vriend het huis van Feden checken. De politie vond er een fake CIA-identificatie van Chapman, de smartphone van het slachtoffer, touwen en ducttape. Nog in november kon de lijkschouwer na enkele weken het lichaam van het slachtoffer identificeren via haar gebit.

John Chapman riskeert levenslang of de doodstraf als hij schuldig wordt bevonden.