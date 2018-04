Man valt vrouw in hijab zonder reden aan en deelt zware klappen uit

01 april 2018

11u09

Er zijn beelden opgedoken van een zware aanval op een jonge moslima in Dearborn (Michigan). De 19-jarige studente was in het ziekenhuis aan het overleggen met een receptioniste toen de 57-jarige John Deliz op haar afliep en enkele rake klappen uitdeelde.