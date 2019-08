Man valt voor zijn late seksdate in slaap, vrouw steekt zijn huis in brand jv

19 augustus 2019

13u56

Bron: USA Today 1 Taija Russell (29) houdt er blijkbaar niet van dat een man haar in de kou laat staan. Toen een kerel die haar had uitgenodigd voor een potje laatavondseks niet thuis gaf, zette de misnoegde Russell vorige week zijn huis in Woodbury (New Jersey) in lichterlaaie.

De 29-jarige Taija Russell is dinsdag aangehouden op verdenking van onder meer poging tot moord. Slachtoffer was de man die haar nog laat op de avond had opgebeld voor een seksdate, maar in slaap gevallen was. Hij liet Russell voor zijn deur staan en dat kon de teleurgestelde vrouw niet verkroppen. “Ik heb geld aan jou verspild om tot hier te komen”, liet ze hem in een berichtje weten. “Het is duidelijk dat je wil sterven.”

De licht ontvlambare vrouw uit Gloucester Township, een kwartier verder, stak vervolgens het huis van de man in brand. Het slachtoffer werd gelukkig tijdig wakker in de vlammenzee en zag toen de acht gemiste oproepen en de berichtjes van Russell. Hij rende zo’n 300 meter naar het politiestation, gekleed in een T-shirt en helemaal bedekt onder de assen en het roet. De agenten brachten hem naar het ziekenhuis, waar hij verzorgd werd voor rookvergiftiging en brandwonden.

De woning en de inboedel van de man gingen compleet in de vlammen op. Hij verklaarde aan de politie dat Taija Russell zijn “side chick” was, zijn minnares, met wie hij een seksuele relatie onderhield.

Op bewakingsbeelden genomen net voor de brand is Russell te zien bij het huis van het slachtoffer. Ze blijft voorlopig aangehouden.