Man valt met mes mensen aan in Parijse voorstad: minstens een dode en twee zwaargewonden Karen Van Eyken

23 augustus 2018

10u54

Bron: Le parisien, Europe 1 0 Een persoon werd deze ochtend in Trappes, nabij Parijs (in het departement Yvelines) door de politie geneutraliseerd nadat hij verschillende mensen met een mes had aangevallen. Volgens de voorlopige balans kwam daarbij minstens een slachtoffer om het leven, twee andere raakten zwaargewond.

Volgens bronnen bij de politie had de man van in de dertig zich na de aanval in een gebouw verschanst en schreeuwde vervolgens: "Allah Akbar, als je binnenkomt, gaan jullie er allemaal aan".

Toen hij uiteindelijk rond 10u20 naar buiten kwam en de politie bedreigde, werd hij met enkele schoten geneutraliseerd. De aanvaller kreeg een hartstilstand.

Het individu stond sinds 2016 bekend om zijn directe en publieke steun aan terrorisme. Maar de politie vraagt vooralsnog terughoudendheid omtrent de motieven van de dader.

De departementspolitie vroeg eerder op Twitter om de regio rond Trappes te vermijden voor een 'politieactie'.

[#Trappes] Opération de #police terminée rue Camille Claudel.

Individu maîtrisé.

Évitez le secteur et respectez les périmètres de sécurité pour ne pas perturber le travail des policiers. Police Nationale 78(@ PoliceNat78) link