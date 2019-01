Man valt kinderen met hamer aan op basisschool in Peking: twintig gewonden, drie kindjes erg zwaar toegetakeld ADN

08 januari 2019

10u07

Bron: Belga 2 In een basisschool in de Chinese hoofdstad Peking heeft een misnoegde onderhoudsman 20 kinderen verwond met een hamer. Drie kinderen werden erg toegetakeld, maar verkeren niet in levensgevaar, aldus de autoriteiten. Alle gewonde schoolkinderen werden naar het ziekenhuis gebracht.

De 49-jarige dader is gevat. Hij was als uitzendkracht in de school aan de slag om onderhoudswerken uit te voeren. Het interimbedrijf had zijn arbeidsovereenkomst in januari niet verlengd. Om zijn ongenoegen te ventileren, gebruikte hij een hamer om zoveel mogelijk kinderen tijdens de les te verwonden, aldus de overheid.

Het is niet de eerste keer dat het in China tot bloedige aanvallen op kinderen uit basis- of kleuterscholen komt. De daders hebben vaak psychische problemen of handelen uit wrok tegen de maatschappij. Pas vrijdag werd een man terechtgesteld, die wegens een mesaanval op een kinderdagverblijf in 2017 ter dood veroordeeld was. Hij had vier kinderen zwaar en acht andere kinderen licht verwond.

Als reactie op dergelijke aanvallen is de beveiliging in scholen en kinderdagverblijven al jaren verscherpt. Vreemden en zelfs ouders mogen het schoolterrein meestal niet meer betreden. Kleine kinderen worden in China uit veiligheidsoverwegingen hoe dan ook door volwassenen, meestal ouders of grootouders, naar school of kinderopvang gebracht en vervolgens weer opgehaald.