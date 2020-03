Man uit Sint-Niklaas heeft geen idee hoe hij coronavirus opliep: “Op reis liep ik zelfs vaak met sjaal rond mijn mond” SVM

03 maart 2020

07u15

Bron: Het Nieuwsblad 28 Christophe Bursens (46) is een van de zes recent besmette coronapatiënten uit ons land. De man uit Sint-Niklaas trok zondag met griepklachten naar het ziekenhuis, nadat hij met zijn twee dochters op skireis gegaan was in Noord-Italië.

“Ik heb geen idee hoe ik het virus opgelopen heb”, vertelt de muziekleraar in ‘Het Nieuwsblad’. “Ik ben best voorzichtig en liep op reis zelfs vaak met een sjaal rond mijn mond. Misschien was er wel een glas slecht afgewassen.”

Ook zijn kinderen en hun moeder werden getest. “Maar hun resultaten zijn nog niet bekend. Ze voelden zich alleszins nog niet ziek”, besluit Bursens.

