Man uit Florida doet zich 30 jaar lang voor als Saoedische sultan en fraudeert voor miljoenen

31 mei 2018

Bron: Business Insider, Miami Herald 0 De 47-jarige Anthony Gignac werd geboren in Colombia maar gaf zich dertig jaar lang uit voor een Saoedische prins. Hij probeerde zo investeerders te strikken voor miljoenenprojecten. Hij hield er een erg luxueuze levensstijl op na. Maar hij werd gevat en riskeert nu een gevangenisstraf van twintig jaar.

Als een van zijn vijf aliassen gebruikte Gignac vaak die van sultan Bin Khaled Al-Saud. Dinsdag bekende hij de identiteitsdiefstal en -fraude. Volgens de openbare aanklager had Gignac samen met een van zijn kompanen in juni 2015 ook een frauduleuze investeringsfirma opgericht. Het bedrijf lokte investeerders met "exclusieve zakelijke opportuniteiten". Zo boden ze voorbeurs aandelen aan van echte bedrijven in Saoedie-Arabië. Een klant investeerde op die manier 5 miljoen dollar (bijna 4,3 miljoen euro).

Om zijn valse titel kracht bij te zetten, leidde Gignac een extravagant leventje. Hij beweerde een stulpje te bezitten op Fisher Island, een exclusief oord voor de superrijken nabij Miami Beach, enkel bereikbaar via helikopter of boot. Aan zijn voordeur hing enkel 'sultan'. Hij droeg dure pakken, genoot zogezegd diplomatieke onschendbaarheid en reed rond in een Ferrari met valse CD-nummerplaten. Dankzij zijn Saoedische afkomst kreeg hij waardevolle juwelen en schilderijen cadeau.

Duizenden dollars cash

In maart 2017 probeerde hij een hotel in Miami ter waarde van enkele miljoenen aan te kopen. Hij verbleef er zelf met de kredietkaart van een echt lid van de Saoedische koninklijke familie. In november vloog hij met een nagemaakt paspoort van Londen naar New York. Maar uiteindelijk kon de politie hem - opnieuw -oppakken. Bij de huiszoeking in Miami in Florida troffen de speurders allerhande valse papieren en documenten aan, naast munitie en duizenden dollars in cash.

Anthony Gignac liep al eerder tegen de lamp voor het aannemen van een valse identiteit. Al vanaf zijn zeventiende zou hij zich voordoen als een Saoedische prins om er financieel voordeel uit te halen. Hij werd in verschillende staten in verdenking gesteld, in 1991, 1994, 1996, 2002 en 2006. Daarna hield hij zich zo'n tien jaar gedeisd, maar in 2017 begon hij opnieuw met zijn praktijken in Miami. Hij riskeert nu 20 jaar opsluiting. De uitspraak is voorzien voor augustus.