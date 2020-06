Man uit extreemrechtse middens beschuldigd van doodslag politieagenten in California jv

17 juni 2020

06u17

Bron: AFP 0 Een Californische sergeant van de luchtmacht, met banden met extreemrechts, is beschuldigd van de doodslag op een politieagent in de stad Oakland tijdens een recente antiracistische betoging. Hij zou ook een andere agent gedood hebben.

Volgens het Amerikaanse ministerie van Justitie schoot Steven Carrillo politieagent Patrick Underwood dood vanuit zijn voertuig tijdens een vreedzame betoging tegen politiegeweld. Dat gebeurde op 29 mei, enkele dagen na de dood van George Floyd, de Afro-Amerikaanse man die omkwam bij een bruut optreden van de politie in de stad Minneapolis.



Acht dagen later, op 6 juni, werd zijn bestelwagen verder in het zuiden aangetroffen, in de buurt van de stad Santa Cruz. Toen de politie de verblijfplaats van Steven Carrillo naderde, zou die hen beschoten hebben. Een tweede agent, Damon Gutzwiller, kwam daarbij om.



De militair van 32 jaar werd uiteindelijk opgepakt, nadat hij een ander voertuig had proberen stelen en wou ontsnappen. De autoriteiten linken hem aan de 'Boogaloo Boys', een beweging die zich afzet tegen de overheid en die een burger- en rassenoorlog wil. De aanhangers dragen dikwijls aanvalswapens en gaan in het openbaar gekleed in militaire outfits.



Het is in de nasleep van de betogingen tegen racisme en politiegeweld in de VS al de tweede zaak waarbij in extreemrechtse milieus arrestaties worden verricht. In Las Vegas zijn begin juni drie extreemrechtse militanten aangeklaagd nadat ze aangezet hadden tot geweld tijdens vreedzame marsen eind mei. Ook zij waren ‘Boogaloo Boys', zei het parket van Nevada. Ze hadden molotov-cocktails bij.