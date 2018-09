Man trouwt in dodencel drie jaar nadat executie mislukte. En hij was naar eigen zeggen nooit zo gelukkig KVDS

27 september 2018

16u26 0 Hij zit misschien in de dodencel, maar vandaag is de Amerikaan Richard Glossip (55) even de gelukkigste man ter wereld. Drie jaar nadat hij ter dood zou worden gebracht en zijn executie mislukte, stapt hij in het huwelijksbootje met zijn vriendin, begrafenisondernemer in opleiding Leigha Jurasik (21). Ze mogen elkaar ook voor het eerst aanraken. 30 minuten lang.

Glossip werd ter dood veroordeeld omdat hij in 1997 Justin Sneed de opdracht gaf hun baas te vermoorden, moteleigenaar Barry Van Treese. Sneed sloot echter een deal met het Openbaar Ministerie: als hij schuldig zou pleiten en Glossip aan de galg zou praten, zou hij zelf levenslang krijgen in plaats van de doodstraf. En dat deed hij. De zaak kreeg veel media-aandacht omdat er naast het getuigenis weinig of geen bewijs was. Glossip zelf hield altijd vol dat hij onschuldig was.

Beroep

De man tekende verscheidene keren beroep aan, telkens op basis van nieuwe elementen, maar telkens werd zijn veroordeling bevestigd. Argumenten dat klusjesman Justin Sneed buiten de rechtszaal had verteld dat hij gelogen had en dat de advocaten van Richard Glossip in het originele proces hun werk niet hadden gedaan, werden niet weerhouden.





Een hele reeks bekende mensen brak een lans voor de man – onder meer paus Franciscus, Virgin-baas Richard Branson, acteur Mark Ruffalo en actrice Susan Sarandon – maar ook dat had geen effect. Ook het Amerikaanse Hooggerechtshof vond dat de executie moest doorgaan. (lees hieronder verder)

En zo kwam het dat Glossip eind 2015 zijn laatste maaltijd kreeg. Een uur nadat hij ter dood gebracht had moeten worden, kwam echter het bericht dat de verkeerde medicijnencocktail was geleverd. En het bleek niet de eerste keer te zijn dat dit gebeurde. Een andere gevangene bleek eerder dat jaar ter dood gebracht met het foute product. Het maakte dat het uitvoeren van de doodstraf in Oklahoma met een dodelijke injectie werd opgeschort. (lees hieronder verder)

Drie jaar later zit Glossip nog altijd in de dodencel van Oklahoma State Penitentiary. Het was daar dat hij Leigha Jurasik leerde kennen, een 21-jarige studente uit New Jersey die bezig is aan een opleiding tot begrafenisondernemer. Zij schreef hem nadat ze over zijn zaak gelezen had. En de twee groeiden al snel naar elkaar toe. Volgens de jonge vrouw waren het leeftijdsverschil en de op handen zijnde executie geen obstakels. “Als je iemand graag ziet, dan zie je die persoon graag en dan doen zulke triviale dingen er niet toe. Hij is trouwens onschuldig en hoort daar niet te zitten”, zegt ze. (lees hieronder verder)

Ook dat haar familie het aanvankelijk niet zag zitten dat ze een relatie met Glossip begon, laat staan dat ze met hem trouwde, schrok haar niet af. “Ze schrokken toen ze het hoorden, zeker omdat hij berucht is en door alle publiciteit rond zijn zaak. Maar ze hebben zich ermee verzoend. Zeker mijn moeder. Zij heeft hem ook zelf geschreven en wilde hem beter leren kennen. Er zijn altijd familieleden die het niet aanvaarden, maar zo heb je er altijd.”

Huwelijk

Glossip sprak intussen ook over zijn huwelijk vanuit zijn cel. Hij noemde zijn toekomstige vrouw “een ongelofelijk persoon”, zo zei hij aan de Britse nieuwszender Sky News. “Ze is er voor mij geweest op mijn moeilijkste momenten. Ik bevind me op een van de ergste plaatsen waar je als mens kan zitten, maar zij maakte dat het al de beste periode van mijn leven was.” (lees hieronder verder)

“Ik weet niet waarom ze met iemand wil trouwen die in de dodencel zit, ik heb het haar al een miljoen keer gevraagd”, gaat hij verder. “Ze zou om het even wie kunnen krijgen daarbuiten. Maar haar gaat het niet om vrijheid, maar om de connectie die wij hebben.”

Vandaag is het hun grote dag. Jurasik zal naar de afdeling van de gevangenis gebracht worden waar Glossip verblijft. Daar zal een korte ceremonie volgen, waarbij ze elkaar voor de allereerste keer mogen aanraken. Tot nu toe waren ze altijd gescheiden door dik glas en tralies. Na het huwelijk zullen ze 30 minuten persoonlijke tijd krijgen. Bewakers zullen echter niet ver weg zijn. (lees hieronder verder)

Hoe lang de twee van hun huwelijk zullen kunnen genieten, is nog niet duidelijk. Momenteel wordt gewerkt rond een nieuwe manier van executeren met stikstof, een gas dat ook gebruikt wordt bij mensen die euthanasie willen plegen. Als de methode op punt staat, zou Glossip de eerste worden in de Verenigde Staten die op deze manier om het leven wordt gebracht.