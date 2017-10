Man trekt ladder weg van boomsnoeier met kettingzaag Alfred de Bruin

Een 34-jarige man heeft vanmiddag vlak over de Nederlandse grens in Roosendaal zijn pols gebroken nadat een twintiger zonder enige reden een ladder onder hem uittrok. De man uit Tholen (provincie Zeeland) was met een kettingzaag op ongeveer 4 meter hoogte een boom aan het snoeien bij het shoppingcenter Rosada Fashion Outlet.

Voorbijgangers bij Rosada zagen het incident gebeuren en schoten het slachtoffer te hulp. Verschillende mensen gingen achter de verdachte aan en hielden de man staande. De 24-jarige man uit Roosendaal is daarna aan de inmiddels gearriveerde politie overgedragen.

De snoeier heeft aan de val wonder boven wonder alleen een gebroken pols overgehouden. Hij is behandeld in het ziekenhuis.

De verdachte verzette zich hevig tegen zijn aanhouding en probeerde de agenten te schoppen en vast te pakken. Hij is voor verhoor meegenomen naar het politiebureau.