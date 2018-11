Man treft vrouw en baby dood aan na aanval door grizzlybeer kv

28 november 2018

19u23

Bron: Global News, BBC 3 In de Yukon, een deelgebied in het noordwesten van Canada, zijn een vrouw en haar baby gedood door een grizzlybeer. Het was de echtgenoot van de vrouw die de gruwelijke ontdekking deed.

Toen Gjermund Røsholt maandagnamiddag terugkeerde naar het huisje in de Canadese wildernis waar hij woonde met zijn vrouw Valerie Theoret (37) en hun tien maanden oude dochter Adèle, werd hij op 100 meter van zijn deur aangevallen door een grizzlybeer. De man, die de hele dag wildvallen had uitgezet, wist te ontkomen en schoot het dier dood. Bij aankomst aan de woning trof hij echter de levenloze lichamen van zijn vrouw en dochter buiten aan.

De lijkschouwer vermoedt dat de moeder en haar dochter werden aangevallen tijdens een wandeling. De politie onderzoekt de zaak.



De aanval gebeurde in de buurt van Mayo, een afgelegen gemeenschap in het hart van de Yukon, op zo’n 400 kilometer ten noorden van Whitehorse, de grootste stad van het gebied. Het gezin van Røsholt trok drie maanden geleden in in het huisje terwijl Valerie, een lerares aan de lagere school van Whitehorse, nog op bevallingsverlof was. Ze leefden er van de jacht.

Het is al de vierde keer dit jaar dat grizzlyberen dodelijke slachtoffers maken in Noord-Amerika, al zijn dergelijke aanvallen erg zeldzaam. Twee doden vielen in Alaska, de Amerikaanse staat die grenst aan de Yukon, en een derde in Wyoming nabij Yellowstone National Park.