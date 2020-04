Man test positief op COVID-19 in grootste sloppenwijk van Azië: “Als virus hier losbarst, kan alleen God ons nog redden” KVDS

06 april 2020

16u46 0 Er is grote ongerustheid ontstaan over de ontdekking van een patiënt met het nieuwe coronavirus in India. De man woonde in Dharavi bij Mumbai. Dat is de grootste sloppenwijk van Azië. Er leven meer dan een miljoen mensen op een oppervlakte van goed twee hectare. Dat is twee keer het totale aantal inwoners van Antwerpen, op een oppervlakte zo groot als het Eilandje. De overheid is er nu een race tegen de tijd gestart om het virus te stoppen.

Het was exact twee weken geleden – op 23 maart – dat een 56-jarige kledinghandelaar uit Dharavi naar een lokale dokter trok omdat hij last had van koorts en een lelijke hoest. De arts onderzocht de man en gaf hem een voorschrift voor hoestsiroop en paracetamol.

Ziekenhuis

Drie dagen later zocht de man opnieuw hulp, deze keer in een ziekenhuis vlakbij zijn woning. Zijn koorts was gestegen en zijn hoest erger geworden. Hij verzekerde dat hij niet op reis geweest was en daarop gaven de dokters hem nog wat meer hoestsiroop. Opnieuw mocht hij naar huis.





Op 29 maart keerde de man terug naar het ziekenhuis, met ademhalingsmoeilijkheden. Deze keer namen de dokters hem wél op en deden ze een coronatest. Drie dagen later liepen de resultaten binnen: de man was positief. Zijn toestand ging verder achteruit en de artsen probeerden hem naar een groter ziekenhuis te brengen, waar nog meer coronapatiënten behandeld werden. Het bleek echter al te laat. De man stierf diezelfde avond nog. Hij bleek de allereerste coronapatiënt te zijn uit de gigantische sloppenwijk Dharavi. Meteen gingen alle alarmbellen af.

Patiënt Nummer 1 bleek met zijn vrouw, vier dochters en twee zoons in een flat van 54 vierkante meter te wonen, in een laagbouw omhuld door krotten. Volgens zijn gezin was hij onlangs niet op reis geweest. Hij ging alleen naar de lokale moskee. Al snel bleek er meer aan de hand.

De man bleek immers nog een tweede flat te bezitten in het gebouw en daar liet hij vijf mensen logeren. Die waren net aangekomen vanuit de Indische hoofdstad Delhi, waar ze begin maart een bijeenkomst hadden bijgewoond van een religieuze organisatie: Tablighi Jamaat. Honderden aanwezigen hadden van daaruit het virus over het hele land verspreid.

Vertrokken

De vijf waren maar twee dagen in het appartement van patiënt Nummer 1 gebleven – van 19 tot 21 maart – en daarna vertrokken. De overheid probeert hen nu te lokaliseren, in de hoop de bron van de infectie te achterhalen. Daarnaast wordt de smartphone van het slachtoffer gebruikt in een poging te reconstrueren waar de man allemaal geweest is.

308 appartementen en 80 winkels in het flatgebouw van zes verdiepingen waar de handelaar woonde, zijn volledig van de buitenwereld afgesloten. 2.500 mensen zitten thuis in quarantaine. Ze krijgen voedsel en hun woningen zijn gedesinfecteerd met bleekmiddel. Het gezin van patiënt Nummer 1 onderging al een coronatest en die was gelukkig negatief. 130 oudere bewoners van het complex en 35 mensen met ademhalingsaandoeningen worden nauwgezet in de gaten gehouden op coronasymptomen, zo meldt de Britse openbare omroep BBC.

Noodhospitaal

Het stadsbestuur van Mumbai wil dan ook koste wat het kost vermijden dat het virus losbarst in de sloppenwijk. Intussen is een privaat ziekenhuis met 50 bedden opgevorderd voor coronapatiënten en werd een sportclub omgevormd tot noodhospitaal met 300 bedden. Er werd beschermingsmateriaal uitgedeeld aan de artsen en het verplegend personeel die er werken.

De vraag is of de inspanningen resultaat zullen hebben. Donderdag testte een 35-jarige arts die in de sloppenwijk woont positief. Meteen werd het gebouw waar hij woont - en de 300 bewoners erin – in lockdown geplaatst. Volgens de arts zouden ook twee verpleegsters in het ziekenhuis waar hij werkt, een positieve test afgelegd hebben.

Afgelopen weekend kwamen er nog meer positieve tests. Van een 30-jarige vrouw in hetzelfde gebouw als Patiënt Nummer 1, van een 60-jarige handelaar en een 21-jarige laborant.

Vinod Shetty van de vzw Acorn Foundation – die zich inzet voor de vuilnismannen in de sloppenwijk – ziet het met lede ogen aan. “Mensen leven hier met 10 tot 12 mensen in hutjes van 3 meter op 3”, aldus de man bij nieuwszender Bloomberg. “Ze delen per 80 bewoners een publiek toilet. Je kan van hen niet verwachten dat ze de hele dag binnen blijven. ‘Social distancing is hier een illusie.”

Weerstand

De inwoners zelf zijn ook ongerust voor wat er kan gebeuren als het virus losbarst in de sloppenwijk. “Alleen God kan ons dan nog redden”, aldus lokale handelaar Raju Korde. “We zullen moeten vertrouwen op onze eigen weerstand. Dat is het enige wat we kunnen doen.”

Lees ook:

Oostenrijk wordt eerste land in Europa dat maatregelen afbouwt. De strategie: héél veel maskers

Bekijk ook:

Italiaanse taferelen in ziekenhuis New York



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Meer over Dharavi

Mumbai

gezondheid