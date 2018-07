Man stuurt foto van zoontje naar ‘overbezorgde’ echtgenote. Zij ziet gelukkig meteen het gevaar KVDS

30 juli 2018

22u03 0 Een vrouw die door haar familie een ‘supervervelende’ en ‘overbezorgde’ moeder genoemd wordt, heeft dankzij haar alertheid mogelijk het leven van haar kind gered. Toen de echtgenoot van Rebecca Tafaro Boyer uit de Amerikaanse stad Memphis boodschappen ging doen met hun baby, stuurde hij haar een foto van William in zijn autozitje. Rebecca zag meteen het gevaar.

De verpleegster deed haar verhaal op Facebook, waar haar post in amper twee weken tijd al meer dan 12.000 likes kreeg en ruim 30.000 keer gedeeld werd. “Het was vandaag mijn eerste dag op het werk na mijn bevallingsverlof”, steekt ze van wal. “Ik eiste van mijn echtgenoot dat hij elk uur updates zou sturen van hoe het met baby William was op zijn eerste dag zonder zijn mama.”

Boodschappen

Even na de middag kwam er een berichtje van haar man David, om te zeggen dat hij samen met William boodschappen ging doen bij Walgreens. Hij stak er een foto bij van de baby in zijn autozitje en dat alarmeerde Rebecca meteen. “Ik vroeg hem als een echte zagende echtgenote om William beter in zijn stoel te zetten”, zegt ze. “De riempjes zaten te los en de clip die normaal gezien boven zijn borst moest zitten, zat veel te laag. Ik ken mijn man, ik ben er zeker van dat hij gelachen en met zijn ogen gerold zal hebben voor hij onze zoon op de juiste manier vastsnoerde.” (lees hieronder verder)

Een kwartier later ging plots haar telefoon. Aan de andere kant klonk de stem van haar echtgenoot, helemaal in paniek: ‘Lieverd, de wagen is total loss. Met ons is alles in orde, maar de wagen is rijp voor de schroothoop’, zei David. “De jongens waren op nog geen 5 kilometer van huis, toen een vrouw nog snel probeerde met haar wagen over te steken en in te voegen vóór het aankomende verkeer. David slaagde er niet meer in om te stoppen”, aldus Rebecca.

Ziekenhuis

Haar echtgenoot reed 70 per uur en knalde tegen het passagiersportier van de SUV van de vrouw. “Mijn kostbare kleine jongen zat zó goed vast in zijn stoel, dat hij niet eens wakker werd van de impact van de klap”, gaat Rebecca verder. “Hij bracht daarna nog 2 uur door in het ziekenhuis, flirtend met de verpleegsters. Mijn man had minder geluk. Zijn voet is gebroken op 3 plaatsen en hij heeft 3 ontwrichte tenen. De wagen is verloren, maar die kan vervangen worden, mijn jongens niet.” (lees hieronder verder)

In haar bericht pleitte de jonge mama ook voor een juist gebruik van autozitjes voor kinderen. “Ik ben zo blij dat mijn man die extra minuut heeft genomen om William veilig in zijn stoel te krijgen”, aldus nog Rebecca. “Ik durf me niet voor te stellen hoe anders dit had kunnen aflopen. Ik ben ervan overtuigd dat mijn vervelende geklaag er de reden van is dat mijn gezin nu thuis op de bank zit met een paar krukken, in plaats van in het ziekenhuis.”

Vuilnisbak

Het dure zitje van William ging meteen de vuilnisbak in, hoewel het nog maar drie maanden oud was en niet kapot leek te zijn. “Elke autostoel die in een matig tot zware crash betrokken was en waarbij de wagen niet meer zelf weg kon rijden, is goed voor het grof vuil. Toen mijn man en ik beseften dat we het zouden moeten vervangen, keek hij me aan en zei hij: ‘We gaan gewoon nog eens dezelfde kopen, want het ding heeft zijn werk gedaan.’” (lees hieronder verder)

De vrouw kreeg veel respons op haar bericht en heel wat andere moeders tagden hun echtgenoot. Ook voor zichzelf haalde ze er nog iets uit, toen enkele mensen haar suggereerden dat ze de prijs van haar nieuwe kinderzitje kon terugvorderen via de verzekering. Iets wat inderdaad lukte. “Een enorme opluchting, want ik ben er zeker van dat mama en papa een tijdje op noedels zullen moeten overleven om een nieuwe wagen te kunnen kopen”, zegt ze nog.

Het oude zitje ging uiteindelijk naar het ziekenhuis waar haar zoontje werd verzorgd na het ongeval. Het zal er gebruikt worden om nieuwe ouders die een kindje verwachten te tonen hoe belangrijk het is om je baby op de juiste manier vast te maken in de wagen.