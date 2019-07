Man sticht brand in bekende Japanse animatiestudio: minstens 24 doden en 35 gewonden KVDS

Bron: Reuters, Sky News 6 Bij de brand in de Japanse animatiestudio Kyoto Animation in Kyoto zijn zeker 24 doden en 35 gewonden gevallen. Er zijn nog verschillende vermisten. Dat blijkt uit een nieuwe balans van de ordediensten. Het vuur werd vermoedelijk aangestoken. De politie heeft de vermoedelijke dader (41) opgepakt.

De brand bij Kyoto Animation, dat verscheidene populaire animatiereeksen produceert, brak rond 10.30 uur lokale tijd (3.30 uur Belgische tijd) uit. Het vuur zou zijn aangestoken door een man die benzine had uitgegoten aan het drie verdiepingen tellende gebouw.

Het vuur verspreidde zich razendsnel. De Japanse brandweer kwam massaal ter plaatse en zette liefst 35 bluswagens in. Het vuur was na drie uur onder controle.

De hulpdiensten vonden tientallen overleden en gewonde slachtoffers in het gebouw. Volgens de eerste gegevens zouden er op het moment van de brand zo’n 70 mensen aan het werk geweest zijn. In totaal zijn er 24 doden en 35 gewonden, van wie er volgens persbureau Kyodo 10 in kritieke toestand verkeren. “Twaalf mensen werden met een hartstilstand op de gelijkvloerse en de eerste verdieping van het gebouw teruggevonden”, volgens een woordvoerder van de brandweer.

Volgens het Japanse persbureau Kyodo heeft de politie al een verdachte ondervraagd. Het gaat om een 41-jarige man die gewond raakte bij de brand en naar het ziekenhuis werd gebracht. “Hij riep: ‘Jullie gaan allemaal sterven’”, meldde een getuige aan de Japanse televisie. Volgens andere getuigen waren er ook ontploffingen te horen op de eerste verdieping.

Kyoto Animation maakt populaire animatiereeksen, zoals “K-On! “ en “The Melancholy of Haruhi Suzumiya”. In het gebouw is ook een animatieschool aanwezig. Er werken 160 mensen.