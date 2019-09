Man sterft tijdens overspel op zakenreis. Volgens rechter is dat een werkongeval Tom Tates

10 september 2019

10u01

Bron: AD.nl 40 Het Franse spoorwegbouwbedrijf TSO moet een fikse schadevergoeding betalen aan de nabestaanden van een werknemer die in 2013 tijdens een zakentrip aan een hartaanval overleed nadat de getrouwde man in een hotel seks had gehad met een vrouwelijke date. Volgens een Franse rechter werd de man het slachtoffer van een bedrijfsongeval en is zijn baas verantwoordelijk voor de financiële schade die zijn gezin na zijn dood heeft geleden.

De opmerkelijke uitspraak van de rechter in Parijs is een uitbreiding van een al bestaande richtlijn in de Franse wetgeving die inhoudt dat familieleden van personen die tijdens hun werk overlijden recht hebben op een genereuze compensatie. Dat een sterfgeval tijdens of na buitenechtelijke seks ook wordt gezien als een bedrijfsongeval is volgens Franse en Britse media ‘zeer uitzonderlijk’. Voor zover bekend is in Frankrijk pas één keer iets soortgelijks gebeurd.

De zaak gaat over Xavier X., een ingenieur van middelbare leeftijd die in februari 2013 door zijn werkgever in Parijs werd uitgezonden naar het midden van Frankrijk om daar een spoorwegproject te begeleiden. De man checkte tijdens het zakenreisje in bij een hotel in de plaats Meung-sur-Loire ten zuidwesten van Orléans.



Daar ontmoette hij een vrouw met wie hij seks had Korte tijd later werd de werknemer dood gevonden en forensisch onderzoek wees uit dat hij tijdens of na de daad een natuurlijke dood was gestorven. Voordat hij naar de klus ging, had de werknemer nooit last gehad van hartproblemen.

Kort na de dood van Xavier dienden zijn nabestaanden al een schadeclaim in bij de werkgever. Dit onder het motto: als hij thuis was gebleven, was er waarschijnlijk niets gebeurd. Maar het bedrijf TSO hield met grote stelligheid vol niet verantwoordelijk te zijn voor het overlijden van de man tijdens werktijd. Na jaren procederen door de familie en het bedrijf kregen de nabestaande deze week dan toch nog gelijk. In hoger beroep oordeelde de rechter dat de ingenieur ‘slachtoffer van een professioneel ongeval’ is.

Pensioen

De rechter liet zich, aldus The Times en Daily Mail, uitvoerig adviseren door arbeidsdeskundigen. Die benadrukken dat het hier gaat om een zogenoemd accident du travail. Om die reden hebben de nabestaanden recht op een uitkering van de Franse staat en spoorwegbouwbedrijf TSO.

Als gevolg daarvan ontvangen de weduwe en kinderen van Xavier tot zijn pensioengerechtigde leeftijd een maandelijkse uitkering tot 80 procent van zijn laatst verdiende salaris. Verder draait TSO ook nog op voor zijn pensioen.

De uitspraak volgt op een eerder oordeel uit 2016 van een lagere Franse rechtbank dat ‘een seksuele ontmoeting een handeling van normaal leven is, zoals ook een douche nemen of een maaltijd eten’.

‘Niets met werk te maken’

Xaviers baas ging keer op keer in hoger beroep. Juristen van TSO stelden dat het bedrijf echt niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor de dood van de werknemer, ook al stierf de man tijdens een opdracht. “Zijn hartaanval had niks te maken met zijn baan”, zo schreven ze in hun verweer dat dus nu aan de kant is geschoven. En ook: “Xavier bevond zich tijdens zijn dood niet in de door ons gehuurde hotelkamer en pleegde tijdens zijn ontmoeting met de vrouw ook nog eens overspel.”

Volgens de Franse rechter is en blijft een werkgever altijd verantwoordelijk voor een reizende werknemer, ongeacht wat het personeelslid tijdens of na werkuren doet.

Beroep

TSO legt zich overigens niet bij de uitspraak neer en gaat proberen aan te tonen dat ingenieur Xavier zijn werktrip om persoonlijke redenen kortstondig onderbrak. Oftewel: dat hij in zijn zelf gekozen vrije tijd het overspel pleegde.

Tot die tijd blijft de uitspraak van kracht. De kans dat het beroep van TSO effect heeft, is klein. In 2017 oordeelde een Franse rechtbank namelijk dat de werkgever van een reizende zakenman, die in China gewond was geraakt tijdens een bezoek aan een disco, daarvoor verantwoordelijk was. Reden? Volgens de rechtbank maakte het niet uit of het incident om twee uur 's nachts of buiten diensturen plaatsvond.