Man sterft op de metro, en niemand die het merkt

09u59

Bron: Metro.co.uk 6 Twitter Urenlang zat een oudere man onderuitgezakt op de metro in Mexico City. Geen enkele voorbijganger keek vreemd op - ze dachten dat de man lag te slapen. Pas toen de treinen er 's avonds mee ophielden, merkte iemand dat de man niet meer in leven was.

Pas toen de werknemers van de metrolijn om 11.45 uur 's avonds in het station van Pantitlan een laatste check van de wagons deden, ging er een belletje rinkelen. Ze kregen hem niet wakker en verwittigden de hulpdiensten, die bevestigden dat hij al uren dood was.

Een autopsie onthulde later dat de man van 70 gestorven was aan een acuut geval van myocarditis, een ontsteking van de hartspier. Het voorval zorgt voor veel verontwaardiging in de Mexicaanse hoofdstad. Velen vinden dat het duidelijk weergeeft hoe pijnlijk geïsoleerd oudere mensen raken, en hoe egocentrisch we allemaal zijn.

Man died on underground train without anybody noticing https://t.co/OGcI3vjoUX Metro(@ MetroUK) link