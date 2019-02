Man sterft in vuurzee na crash met Tesla, uren later vliegt de auto nog eens drie keer in brand ADN

26 februari 2019

15u49

Bron: WPLG, Forbes 7 Een Amerikaan is zondagmiddag in Florida omgekomen nadat zijn Tesla vuur vatte na een ongeval. Lang nadat de bestuurder het leven liet in het tragische ongeluk, bleef de brandweer werk hebben met de elektrische wagen. De batterij van het verbrande Model S vloog uren later liefst drie keer opnieuw in brand in een sleepdepot.

De man die omkwam, reed in Davie op de South Flamingo Road, toen hij om nog onbekende reden het controle over het stuur verloor en tegen enkele palmbomen crashte. Er zou sprake zijn van overdreven snelheid. Door de klap vloog de wagen instant en met grote intensiteit in brand. In geen tijd stond het voertuig in lichterlaaie. De automobilist overleed ter plaatse.

WATCH: A @Tesla caught fire after crashing into a tree in Davie. Police said they were unable to save the driver trapped inside the car. Investigators believe speed may have been a factor. The Tesla also caught fire again at the tow yard https://t.co/6NlVnb1rBr pic.twitter.com/AMh0cRNe0S Joel Franco(@ OfficialJoelF) link

“We zijn erg verdrietig door dit ongeval”, stelt automaker Tesla in een reactie. “Onze gedachten gaan uit naar iedereen getroffen door deze tragedie. Snelheid wordt onderzocht als een factor. Botsingen aan hoge snelheid kunnen in elke auto brand veroorzaken, niet enkel bij elektrische wagens.”



De verwijzing van Tesla naar het vuur is niet toevallig. Lithium-ionbatterijen zoals gebruikt in de wagens van Tesla en andere elektrische auto’s kunnen bij een crash in brand vliegen en ook heel snel branden, zoals duidelijk bleek bij dit bewuste ongeval. Tesla benadrukt evenwel al jaren dat het brandgevaar van hun elektrische motoren beduidend kleiner is dan dat van een klassieke verbrandingsmotor. “Mijn ervaring is dat het bij elektrische wagens wel om veel hetere en ook snellere branden gaat”, aldus brandweerchef van Fort Lauderdale Steve Gollan aan 7News. “Er is veel meer energie.”

Aanwakkeren

Daarnaast kunnen autobatterijen in elektrische wagens dus ook nog láng na een ongeval opnieuw aanwakkeren, zoals zondagnacht het geval was. De vernielde Tesla vloog meermaals weer in brand op het takelterrein waar hij naartoe was gesleept, door de beschadigde lithium-ionbatterij.

De lokale brandweer rukte ’s nachts tot drie keer toe uit om de Tesla te blussen, bevestigt chef Robert DiFerdinando aan WPLG. Uiteindelijk riep de brandweer de hulp in van een ander korps, om met een speciale droge chemische brandblusser de elektrisch geladen deeltjes te bedwingen.

The @Tesla that caught fire after yesterday’s deadly high speed wreck has reignited 3x since it arrived at the tow yard. @DavieFireRescue says county firefighters are arriving with a metal extinguisher to neutralize the electrically charged atoms that are causing the fire. pic.twitter.com/IAFTJGHE0v Madeleine Wright(@ MWrightWPLG) link

Batterijbranden bij Tesla’s zijn eerder al reden tot bezorgdheid geweest. Vorig jaar vatten bij twee ongevallen met Tesla’s in de VS de autobatterijen meerdere malen spontaan vuur. In één geval zelfs tot vijf dagen na datum.

Op de website van Tesla staat in hun ‘Emergency Response Guide’ te lezen dat “batterijbranden tot 24 uur kunnen duren om te blussen”. “Een Model S dat betrokken is geweest bij een ongeval, een brand, of in het water is beland en waarbij de hoogspanningsbatterij beschadigd is geraakt, moet door potentieel aanwakkeren in een open ruimte opgeslagen worden.”