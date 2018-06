Man sterft in tragisch ongeluk met grasmaaier

04 juni 2018

20u44

Bron: Belga

In het Zeeuwse plaatsje Serooskerke is een man om het leven gekomen door een ongeluk met een grasmaaier. Hij werd in een sloot aangetroffen met de grasmaaier op zich. De politie vermoedt dat het slachtoffer bij zijn woning het gras aan het maaien was en zo in het water is terechtgekomen.