Man sterft bij nieuwe schietpartij in Amsterdam: twee verdachten op scooter openen vuur op wagen Politie gaat voorlopig niet uit van link met liquidatie advocaat KVDS

18 september 2019

21u55 3 Er is woensdagavond een voertuig beschoten op de Langbroekdreef in Amsterdam-Zuidoost. Daarbij viel volgens de politie een dode. Twee verdachten gingen er op een scooter vandoor. De politie gaat er voorlopig van uit dat het incident losstaat van de liquidatie van een advocaat vanmorgen in de Amsterdamse wijk Buitenveldert.

Volgens de politie is het beschoten voertuig in de voorgevel van brandweerkazerne Anton terechtgekomen. In de kazerne zouden echter geen gewonden gevallen zijn.

Klopjacht

Aanvankelijk was er bij de politie sprake van mogelijk twee gewonden, maar dat werd al snel bijgesteld naar één zwaargewond. De man is intussen echter overleden, zo melden de autoriteiten.





Volgens de krant De Telegraaf is er een klopjacht aan de gang op de daders. De politie is met veel auto's ter plaatse en ook ambulancediensten zijn massaal uitgerukt.





Het zou gaan om een zwarte scooter met drie wielen, met twee in donker geklede personen met zwarte helmen. De bevolking is opgeroepen niet zelf te handelen.

Eerder op de dag is in de Nederlandse hoofdstad een advocaat vermoord die een kroongetuige bijstond in een liquidatiezaak. De Nederlandse politie gaat er voorlopig vanuit dat het nieuwe schietincident daar los van staat, maar “neemt het uiteraard mee in het onderzoek”.