Man steelt politiewagen en rijdt twee kinderen dood in VS IB

28 augustus 2019

03u25

Bron: Belga, AD 0 Twee kinderen zijn om het leven gekomen en zeker tien anderen, waaronder nog meer kinderen, raakten gisteren gewond toen een voortvluchtige verdachte met een gestolen politiewagen inreed op een busje. Dat meldt de politie van Dayton, in de Amerikaanse staat Ohio.

Aan de crash ging een melding van een steekincident vooraf, in een buitenwijk van de stad. De verdachte ontvluchtte de plaats delict in een pick-up-truck. Getuigen zagen een agent worstelen met de man en mogelijk een stroomstootwapen gebruiken voordat de man de SUV in zijn achteruit zette en wegreed. Dat melden de Dayton Daily News en andere plaatselijke media.

De man raakte met de gestolen politieauto tenminste drie andere voertuigen waar mensen in zaten. Een van de auto’s, een busje, zat vol kinderen. Getuigen hoorden geschreeuw en renden naar het vernielde busje. Sommige voorbijgangers probeerden zoveel mogelijk kinderen uit het busje te krijgen, maar sommige kinderen zaten vast in het wrak.

Onder de gewonden bevinden zich drie kinderen met levensbedreigende verwondingen, meldt politiechef Eric Henderson. Volgens de politie zaten er elf mensen in het busje, waaronder zeven kinderen.

De verdachte kon ter plekke worden gearresteerd.