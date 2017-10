Man steekt zichzelf in brand voor start Communistisch Partijcongres in China 14u23

Bron: Belga 0 AFP Ondanks zware veiligheidsmaatregelen heeft in Peking een man zichzelf in brand gestoken, net voor de start van het Partijcongres van de Communistische Partij in de Chinese hoofdstad.

Op twee video's die gisteren circuleerden op Twitter is te zien hoe een brandende man neervalt op de grond voor een Apple store in het winkeldistrict Xidan. Twee veiligheidsbeambtes lopen op de man toe en doven het vuur met brandblussers.



Verscheidene getuigen vertelden dpa dat ze zagen hoe de man zichzelf gisternamiddag in brand stak. Hij zou het overleefd hebben en werd weggebracht.



Het negentiende congres van de Communistische Partij opende vandaag met een toespraak van president Xi Jinping. De Chinese regering doet hard haar best om critici en manifestanten weg te houden tijdens belangrijke politieke evenementen.



Voor het congres, dat elke vijf jaar plaatsvindt en moet beslissen over 's lands toekomstige beleid, drijft Peking het veiligheidsbeleid en de internetcensuur zwaar op.