Man steekt vrouw neer in Sydney: dader overmeesterd door passanten, lichaam gevonden in flat LH TVC KG

13 augustus 2019

08u20

Bron: Belga 28 In het centrum van Sydney is deze namiddag (lokale tijd) een 41-jarige vrouw zwaargewond geraakt bij een steekpartij. Het slachtoffer zou in de rug zijn gestoken, haar toestand is stabiel. Het incident deed zich voor in de buurt van Wynyard Station, in het centrum van de stad. De politie vond ook het lichaam van een 21-jarige vrouw in een appartement in de buurt. De steekpartij wordt in eerste instantie niet beschouwd als een terreurdaad.

Just witnessed incredible bravery from members of the public and ⁦@FRNSW⁩ officers chasing down a man on a stabbing rampage in Sydney’s CBD. He is now under arrest. ⁦@7NewsSydney⁩ pic.twitter.com/wNKatejHVp Andrew Denney(@ Andrew_Denney) link

Volgens Australische media was de 21-jarige dader gewapend met een groot slagersmes en zou hij verschillende mensen hebben proberen neersteken, maar dat werd nog niet bevestigd door de politie. Over het motief van de man is voorlopig niets bekend. Eerder beweerden sommigen dat de man tijdens zijn vlucht "Allah Akbar" zou hebben geroepen, maar ook daar is geen officiële bevestiging van. Volgens de politie ging het klaarblijkelijk om een willekeurige aanval.



De politie beschikt verder over informatie dat de man ideologieën heeft die gelinkt kunnen worden aan terrorisme, maar vond tot nu toe geen banden tussen de vermoedelijke dader en terrorisme of terreurorganisaties. Het incident wordt momenteel dan ook niet als een terreurdaad gezien. Wel werd bij de man informatie gevonden over massamoorden en terreurdaden, onder meer in de Verenigde Staten en Nieuw-Zeeland.

Overmeesterd door passanten

De dader werd na de steekpartij op straat door toevallige passanten nagezeten en overmeesterd. Op beelden is te zien hoe omstanders in afwachting van de komst van de politie de man tegen de grond houden met een stoel en een melkkrat. De dader werd naar het ziekenhuis gevoerd, maar wordt vanavond nog overgebracht naar het politiekantoor. Hij zal in eerste instantie in verdenking gesteld worden van moord en mishandeling. “Indien het toch blijkt dat het om een terreurdaad ging, zal hij ook daarvoor worden aangeklaagd”, aldus de politie nog.

De ordediensten doorzoeken het gebied, maar gaan ervan uit dat er geen verder gevaar voor de bevolking is. Omdat heel wat plaatsen in de buurt nog zijn afgesloten, vraagt de politie om de omgeving te vermijden. Later zal meer informatie worden vrijgegeven, luidt het in de mededeling.

Alle informatie wijst erop dat de man alleen handelde, en dat er dus geen andere daders betrokken waren. De man heeft een verleden van mentale problemen. De media meldden eerder dat hij enkele dagen geleden ontsnapt is uit een psychiatrische instelling, maar die informatie wordt door de politie nog onderzocht. “Ik kan zeggen dat hij bekend was bij de politie, maar dat zijn verleden niets was vergeleken met de ernst van de misdaden die hij pleegde”, aldus Fuller.

De media maakten ook melding van een derde slachtoffer, maar de politie bevestigt die informatie niet. “We weten enkel dat een vrouw zich bij de politie heeft gemeld met een sjaal rond haar pols, maar zij was mogelijk een getuige”, klinkt het.

Lichaam gevonden

In een appartement in Clarence Street, in het centrum van Sydney, is een lichaam van een vrouw aangetroffen. Dat meldt The Guardian op gezag van de politie van New South Wales.



“In de dertig minuten na het incident werd een uitgebreide plaats delict opgezet, waarbij jammer genoeg het lichaam werd gevonden van een ongeïdentificeerde 21-jarige vrouw”, aldus politiecommissaris Mick Fuller. “Volgens alle informatie die we ter beschikking hebben, zijn de twee misdaden aan elkaar gelinkt.”

Helden

Hoofdinspecteur Gavin Woodloofde loofde de verschillende getuigen die de man konden tegenhouden. Volgens Wood hebben zij met hun optreden kunnen voorkomen dat nog andere onschuldige burgers gewond raakten. “Dat waren erg moedige mensen, helden”, klonk het.

De Australische premier Scott Morrison heeft ondertussen via Twitter zijn ongerustheid uitgesproken over de evenementen in Sydney. Hij drukte ook zijn medeleven uit aan iedereen die getroffen werd door de gebeurtenissen.