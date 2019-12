Man steekt vijf mensen neer in huis Amerikaanse rabbijn RL

29 december 2019

06u59

Bron: Reuters, Fox News, Belga, ANP 1 UPDATE Bij een rabbijn thuis zijn zaterdagavond vijf mensen neergestoken door een onbekende man. De aanval vond plaats vlakbij een synagoge in het stadje Monsey, ongeveer 45 kilometer ten noorden van New York. De vermoedelijke dader werd later opgepakt in New York, aldus lokale politie.

De aanvaller drong het huis rond 10 uur 's avonds binnen, aldus Yossi Gestetner, van de Orthodox Jewish Public Affairs Council (OJPAC). Gestetner verklaarde tegen de New York Times dat op het moment van de aanval tientallen mensen in het huis van de rabbijn aanwezig waren in verband met de viering van Chanoeka, een belangrijk joods feest. Ongeveer een derde van de inwoners van Rockland County, waar het plaatsje Monsey ligt, is joods. Een aanzienlijk deel van hen is orthodox en leeft in afgezonderde gemeenschappen.

De organisatie van Gestetner plaatste kort na de aanval een omschrijving van de dader op Twitter. Het zou gaan om een man met Afro-Amerikaans uiterlijk die een sjaal droeg. OJPAC meldde ook dat de vijf slachtoffers naar nabije ziekenhuizen zijn gebracht. Twee van de gewonden verkeren in kritieke toestand. Een van de slachtoffers zou maar liefst zes maal gestoken zijn door de dader. Een ooggetuige zou aan diezelfde organisatie hebben bevestigd dat de dader is gevlucht in een grijze Nissan Sentra.

Dader opgepakt

Nog geen uur later bevestigde de lokale politie aan verslaggevers in Monsey dat de politie van de stad New York de grijze Nissan heeft teruggevonden en de vermoedelijke dader heeft opgepakt.

De laatste maanden zijn er vaker antisemitische geweldsdelicten in New York. Recent zijn er daarom extra veiligheidsmaatregelen genomen.