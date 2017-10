Man steekt kinderen in brand in Braziliaans kinderdagverblijf: doden en gewonden 04u50

Bron: O Globo, BBC, Belga 1 Policía Civil Foto van de dader die in het ziekenhuis van Janaúba aan zijn verwondingen stierf. Een vijftigjarige man heeft gisterennamiddag in de Braziliaanse stad Janaúba in de staat Minas Gerais in Midden-Brazilië een kinderdagverblijf in brand gestoken. Vier kinderen van vier jaar kwamen ter plekke om het leven. De dader stak zichzelf daarna ook in brand. Later bezweek hij aan zijn verwondingen. Datzelfde lot was nog twee andere kinderen en een verzorgster eveneens beschoren.

De man kwam binnen in het dagverblijf, vergrendelde volgens de politie de deuren, gooide brandstof op de kinderen en zichzelf en stak vervolgens alles in brand. In de brand zelf kwamen vier kinderen om. Veertig anderen, vooral vier- en vijfjarige kinderen, werden naar het ziekenhuis gebracht, waarvan er minstens 23 werden behandeld voor brandwonden.



In de loop van de avond (lokale tijd) bezweek dan ook de 43-jarige verzorgster Helley Abreu Batista aan haar verwondingen. Ze was voor 90 procent verbrand. Twee andere kinderen, die net zoals de andere vier dodelijke slachtoffers vier jaar waren, bezweken eveneens aan hun brandwonden toen ze werden overgebracht naar een ziekenhuis in Montes Claros, een nabijgelegen stad.



Dader was bewakingsagent

Volgens nieuwswebsite O Globo had de dader, Damiao Soares dos Santos, acht jaar in het centrum gewerkt als bewakingsagent. Over zijn motief is nog niets bekend. Volgens de lokale media had dos Santos ziekteverlof aangevraagd en had hij gisteren een medisch attest in het kinderdagverblijf afgegeven.



De Braziliaanse president Michel Temer sprak op Twitter van een "tragische gebeurtenis". De burgemeester van Janaúba heeft zeven dagen van rouw afgekondigd.





AFP Tientallen kinderen werden met zware brandwonden opgenomen nadat een bewakingsagent een kinderdagverblijf in de staat Minas Gerais in Brazilië in brand stak.

AFP

Lamento imensamente essa tragédia com as crianças em Janaúba (MG). Quero expressar a minha solidariedade às famílias. Michel Temer(@ MichelTemer) link

AFP De inwoners van Janauba wachten voor het plaatselijke ziekenhuis op nieuws over de toestand van de getroffen kinderen.

