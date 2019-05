Man steekt groep Japanse schoolkinderen neer in park: twee doden, meerdere gewonden IB

28 mei 2019

02u16

Bron: NHK, Japan Times, ANP, Reuters 0 Een man heeft in Japan in het wilde weg zeker zestien mensen in een park neergestoken. Twee slachtoffers zouden aan hun verwondingen bezweken zijn. Het merendeel van de slachtoffers zijn schoolkinderen. De verdachte is inmiddels gearresteerd.

De steekpartij vond rond acht uur 's morgens plaats in een park van de stad Kawasaki, zo’n 14 kilometer ten zuidwesten van Tokio. Een groep schoolkinderen was samen met een aantal volwassen begeleiders in het park aan het wandelen, toen ze werden aangevallen. Hulpdiensten rukten massaal uit.

Volgens de lokale brandweer zijn zeker twee slachtoffers inmiddels aan hun verwondingen overleden. Over de toestand van de anderen is niets bekend gemaakt.

De dader, een volwassen man is inmiddels opgepakt. Hij zou ook gewond zijn geraakt, nadat hij zichzelf verwond zou hebben met zijn mes: hij werd bewusteloos overgebracht naar het ziekenhuis. Over zijn motief bestaat dan ook nog geen duidelijkheid.

Op de plaats van het misdrijf werden twee messen aangetroffen.

