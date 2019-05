Man steekt groep Japanse schoolkinderen neer aan bushalte: meisje overleden, bijna 20 gewonden IB JV

28 mei 2019

02u16

Bron: NHK, Japan Times, ANP, Reuters, DPA, AFP 0 Een man heeft in een voorstad van de Japanse hoofdstad Tokio zeker zestien mensen, onder wie veel schoolkinderen, neergestoken. Een meisje is aan haar verwondingen bezweken. Dat bevestigt de politie. Over de toestand van de andere gewonden bestaat veel onduidelijkheid. Ter plekke werd een verdachte opgepakt, maar die is inmiddels overleden. Dat melden de Japanse media.

De steekpartij vond rond acht uur 's morgens plaats aan een bushalte in de stad Kawasaki, op zo’n 14 kilometer ten zuidwesten van Tokio. De schoolkinderen, meisjes in de leeftijd van zes tot zeven jaar en leerlingen van een katholieke school, waren aan het wachten op de schoolbus toen een man plots op hen begon in te steken met een mes. Hulpdiensten rukten massaal uit.

De vermoedelijke dader, een veertiger of vijftiger, kon ter plekke worden opgepakt. Voor zijn arrestatie zou hij zichzelf echter in zijn nek verwond hebben, waarna hij bewusteloos overgebracht werd naar het ziekenhuis. Daar zou hij inmiddels zijn overleden. Dat meldt de Japanse zender NHK. Over het motief van de vijftiger is nog geen duidelijkheid. Er werden twee messen aangetroffen op de plaats van de misdaad.

De politie meldde dat zeker een meisje de steekpartij niet overleefde. Over de toestand van de andere slachtoffers circuleren tegengestelde berichten. Eerder was er sprake van zestien gewonden, maar dat aantal liep nog op.

Een vrouw van in de 40 en drie meisjes van 6 jaar zijn enkelen van de gewonden. Ze zijn zwaargewond, voornamelijk aan het hoofd en de nek, verklaart Takehito Otsubo, adjunct-directeur van het ziekenhuis waar ze werden opgenomen.

Zeldzaam

Dergelijk geweld is in Japan zeldzaam. In 2010 raakte meer dan twaalf mensen gewond bij soortgelijk geweld. Twee jaar eerder reed een 28-jarige man een vrachtwagen in een overvolle voetgangersoversteekplaats in Tokio over. Daar kwamen drie mensen bij om het leven.

De Amerikaanse president Donald Trump, die dinsdag zijn vierdaags staatsbezoek aan Japan afrondt, zei dat “de Amerikanen aan de kant van het Japanse volk staan en huilen voor de slachtoffers en hun families”.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.

