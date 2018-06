Man steekt echtgenote dood nadat ze haar lesbische affaire met dochter van vrienden oprakelde



jv

08 juni 2018

09u06

Bron: The Sun 0 "Ze maakte mijn kop zot", zei David Clark (49) aan de dispatcher van de hulpdiensten. De Brit staat terecht voor de moord op zijn 44-jarige vrouw Melanie op oudejaarsavond. De twee hadden samen drie flessen Prosecco soldaat gemaakt. David zou de controle over zichzelf verloren hebben, nadat Melanie opnieuw over haar lesbische affaire was begonnen. In het verleden lachte ze hem ook uit met zijn kleine geslachtsdeel. David stak Melanie dood en belde daarna zelf het noodnummer.

Melanie Clark, van Zuid-Afrikaanse komaf, werkte in de immosector en woonde met haar man in Worcestershire. Het koppel was tien jaar getrouwd, maar had een turbulente relatie. Melanie had vier kinderen met een vorige partners. De twee kibbelden onder meer over het lesbische tussendoortje dat Melanie had gehad met de dochter van een van hun vrienden. Ze gingen even uit elkaar, maar David trok in februari vorig jaar weer bij haar in. Ze sliepen wel apart. Maar Melanie was al sinds november niet gelukkig met de situatie.

David en Melania vierden oudjaar met enkele vrienden. De drank vloeide rijkelijk. Volgens de aanklager had Melanie aan David gezegd dat hij toch het huis uit moest. "Die afwijzing kon hij niet aan en hij doodde zijn vrouw", zei de aanklager op het proces. Dat gebeurde in de slaapkamer van Melanie. David stak haar dood met een keukenmes. Om 12 over middernacht op nieuwjaarsdag werd Melanie Clark doodverklaard.

Smoorverliefd

De dader gaf zichzelf aan. "Sorry, ik heb mijn vrouw gedood, ze deed weer vies tegen mij", zei hij aan de telefoon. "Ik ben smoorverliefd op haar. Ze maakte mij af en ik moest haar stoppen. Ik kan niet geloven dat ik het heb gedaan. Ik hou heel veel van haar. Ze maakte mijn kop zot. Ik ben er kapot van." David probeerde zichzelf om te brengen met gas, maar de politie kwam tijdig ter plaatse. Hij smeekte hen dan hem te doden.

Volgens de aanklager spotte Melanie ook al vóór hun huwelijk met het kleine geslachtsdeel van David: "Hij was er gecomplexeerd door".

Het proces loopt nog. De verdediging van David Clark verwerpt de kwalificatie van moord.