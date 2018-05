Man steekt drie voorbijgangers neer in Den Haag Politie schiet dader in been Kristianne van Blanken

05 mei 2018

15u56

Bron: AD.nl 0 Op het Johanna Westerdijkplein in Den Haag heeft een man vanmiddag drie mensen verwond met een mes. De dader is aangehouden en werd in zijn been geschoten.

De hulpverlening is momenteel in volle gang, zo meldt de politie. Het onderzoek loopt en de omgeving is volledig afgesloten. Het is nog niet geweten hoe erg de slachtoffers eraan toe zijn, maar ze zijn allen overgebracht naar het ziekenhuis. De aangehouden verdachte zou een bekende zijn bij de politie vanwege verward gedrag.

